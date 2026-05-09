Çok Bulutlu 19.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.05.2026 14:19

Danimarka'da yeni hükümet hala kurulamadı

Danimarka'da 24 Mart'ta yapılan genel seçimin üzerinden 45 gün geçmesine rağmen yeni hükümetin kurulmasına ilişkin görüşmeler devam ediyor.

Danimarka'da yeni hükümet hala kurulamadı

Danimarka'nın yayın kuruluşu DR, genel seçimi ilk sırada tamamlayan Sosyal Demokratların lideri ve mevcut Başbakan Mette Frederiksen'ın "müzakereci" olarak yeni hükümet görüşmelerini yürüttüğü 45 günde sonuç elde edilemediğini bildirdi.

Danimarka Kraliyetinin, seçimi ikinci sırada tamamlayan Danimarka Liberal Partisi (Venstre) lideri ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen'ı yeni "müzakereci" olarak atadığı ifade edilirken, yeni hükümetin en kısa sürede kurulmasının beklendiği aktarıldı.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Poulsen, müzakerelere pazartesi günü başlayacağını belirterek, "Zor bir görev ancak çalışmayı da dört gözle bekliyorum. Herkesin birbirine uyum sağlamaya ve karşılıklı uzlaşmaya hazır olması gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Yaklaşık 6 milyon nüfuslu Danimarka'da kayıtlı seçmenler, 24 Mart'ta sandık başına giderek 179 sandalyeli parlamento üyelerini belirlemek üzere oylarını kullanmıştı. Ülkedeki seçime 12 parti katılmış, halk, Grönland ve Faroe Adaları'ndan da 2'şer temsilci seçmişti.

Seçim sonucuna göre, Sosyal Demokratlar 84, Danimarka Liberal Partisi 77 ve Moderaterne (Ilımlar) Partisi de 14 sandalye kazanmıştı.

ETİKETLER
Danimarka Seçim
Sıradaki Haber
DSÖ Genel Direktörü, hantavirüs vakalarının bildirildiği geminin tahliyesi için İspanya'da
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:39
İletişim Başkanı Duran: Türkiye insanlık vicdanının yanında duruyor
14:20
Bakan Yumaklı: Olağanüstü durumlarda bütün kurumlar birlikte hareket ediyoruz
14:16
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
13:28
DSÖ Genel Direktörü, hantavirüs vakalarının bildirildiği geminin tahliyesi için İspanya'da
13:17
Limanlarda tüm zamanların rekoru
14:08
TÜRKSAT'tan havacılık ve uzay alanında stratejik işbirliği adımı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ