Emine Erdoğan: Anneler dünyanın en büyük ışığı

Emine Erdoğan NSosyal hesabından Anneler Günü mesajı paylaştı.

Erdoğan, anneler için; "Kimi evladını kalbinde taşıyor, kimi yavrusunun en büyük dayanağı, kimi yaşadığı zorluklara rağmen metanetiyle umut oluyor" ifadelerini kullandı.

Annelerin bu dünyanın sahip olduğu en büyük ışık olduğunu belirten Emine Erdoğan, "Onlar varsa, karanlık yoktur" dedi.

Emine Erdoğan mesajında şehitlerimizin kıymetli annelerini ve evlat hasreti çeken Diyarbakır Anneleri’ni hürmetle andı, Filistinli annelere de sabır ve güç diledi.

Koruyucu anneleri de unutmayan Emine Erdoğan, bütün annelerin Anneler Günü’nü tebrik etti, ebediyete irtihal eden anneleri de rahmetle yad etti.