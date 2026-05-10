Parçalı Bulutlu 20.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.05.2026 10:48

İran ordusu: ABD yaptırımlarına uyan ülkeler Hürmüz Boğazı'nda sorun yaşayacak

İran Ordu Sözcüsü Muhammed Ekreminiya, ABD'nin Tahran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkelerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişte sorun yaşayacağını söyledi.

İran ordusu: ABD yaptırımlarına uyan ülkeler Hürmüz Boğazı'nda sorun yaşayacak

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, Ekreminiya, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekreminiya, ABD ve İsrail'in İran'ın askeri gücü ile direniş azmini hafife aldığını söyledi.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı başarılı şekilde yönettiğini savunan Ekreminiya, "Bundan sonra ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına uyan ülkeler, Hürmüz Boğazı'ndan geçişte kesinlikle sorunla karşı karşıya kalacak." dedi.

ABD'nin deniz ablukasıyla birlikte psikolojik savaş yürütmeye çalıştığını ancak buna rağmen İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyetinin kırılmadığını dile getiren Ekreminiya, "Raporlara göre deniz ticaretimiz sorunsuz devam ediyor. Sınırlı sayıda gemiye el konuldu, buna karşılık biz de Siyonist rejimin (İsrail'in) gemilerine el koymuş durumdayız." ifadelerini kullandı.

ABD ile varılan ateşkese güvenmediklerini, bu nedenle askeri hazırlıklarını sürdürdüklerini ve hedef listelerini güncellediklerini belirten Ekreminiya, şunları kaydetti:

"Savaşın ilk günlerinde İran Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçakları Kuveyt ve Irak'taki ABD üslerine operasyon düzenledi ve başarıyla İran'a dönüş yaptı. F-5 savaş uçaklarımız ülkeye sağ salim döndü ancak Su-24 uçakları dönüş yolunda isabet aldı."

"Hafif denizaltılar hazır bekliyor"

Öte yandan, İran Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Şehram İrani, hafif denizaltıların Hürmüz Boğazı altında olası tehlike ve tehditlere karşı hazır beklediğini söyledi.

Söz konusu denizaltıların askerler arasında "Fars (Basra) Körfezi Yunusları" olarak adlandırıldığını aktaran İrani, bu araçların zaman zaman su yüzeyine çıkarak manevra yaptığını ifade etti.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı İran İsrail
Sıradaki Haber
Pakistan'da düzenlenen intihar saldırısında 12 polis hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:52
Emtia piyasalarında barış umudu fiyatlamalara yön verdi
12:09
İçişleri Bakanı Çiftçi, Türkiye-Moğolistan KEK 10. Dönem Toplantısı'na katılacak
12:03
Fedakar anne 4 engelli evladına gözü gibi bakıyor
12:28
Hantavirüs vakalarının tespit edildiği yolcu gemisinden tahliyeler başladı
11:47
Eğitim Kurumları Yetiştirme Programı başlıyor
11:41
EKPSS ile kamuda engelli istihdamında büyük artış
Tokat, tarihi, doğası ve lezzetleriyle keşfedilmeyi bekliyor
Tokat, tarihi, doğası ve lezzetleriyle keşfedilmeyi bekliyor
FOTO FOKUS
Almanya'da örnek Türk anne
Almanya'da örnek Türk anne
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ