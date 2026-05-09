Dünya
AA 09.05.2026 20:30

İşgalci İsrail Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana 2 bin 795 kişiyi katletti

Katil İsrail ordusunun 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 36 artarak 2 bin 795'e yükseldi.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Lübnan Sağlık Bakanlığı, katil İsrail'in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin ölü ve yaralı sayısını paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde işgalci İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı 2 bin 795'e, yaralı sayısı 8 bin 586'ya ulaştı.

Hayatını kaybedenler arasında 106 sağlık çalışanı yer alırken, 244 sağlık personeli de yaralandı.

Sağlık Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, İsrail'in 2 Mart'tan itibaren Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 2 bin 759 kişinin öldüğünü bildirmişti.

İşgalci İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

Katil İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırıları sürerken, Hizbullah da karşılık vermeye devam ediyor.

