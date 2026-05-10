Yaşlılara yönelik projeler için 50 milyon liralık destek

Bakan Göktaş, yaşlı nüfus oranının yüzde 11,1'e yükseldiğini Türkiye'de yaşlılara sunulan hizmetlerin sayısının artırılması ve ihtiyaçlara göre çeşitlendirilmesi amacıyla çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Bu kapsamda Bakanlıkça aile temelli, aktif ve sağlıklı yaşlanmanın desteklenmesi politikasını YADES aracılığıyla sürdürdüklerini aktaran Göktaş, "Yaşlılarımıza yönelik hizmetlerin sunumunda kurum bakımının yanı sıra evde bakım ve gündüz bakım gibi koruyucu-önleyici alternatif hizmet modellerini de yaygınlaştırıyoruz. Ayrıca yaşlılarımızın ve yakınlarının öncelikli tercihi olan gündüz bakım ile evde bakım destek hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.

123 proje ile 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık

Göktaş, 2016 yılından bu yana uygulanan YADES ile 65 yaş üstü vatandaşların hayatını kolaylaştırdıklarını vurgulayarak, proje kapsamında bakıma ve psikososyal desteğe ihtiyaç duyan yaşlılarımızın, kendi yaşam alanlarından ayrılmadan gerekli hizmetlere ulaşabildiklerini bildirdi. Göktaş, şunları kaydetti:

"YADES kapsamında son 10 yılda sağladığımız toplam finansman desteği 105,6 milyon lirayı buldu. Bu süreçte 86 farklı belediyemizde yürütülen 123 projeyle 108 bin 851 hanede 164 bin 144 yaşlı vatandaşımıza ulaştık. Yaşlılarımızın korunması, desteklenmesi ve yaşamlarının kolaylaştırılması amacıyla belediyeler tarafından hazırlanacak yeni projelerin değerlendirileceği YADES 2026 başvuruları alınmaya başladı. Bu yıl YADES projeleri için 50 milyon lira ödenek ayırdık."

Projeler için son teslim tarihi 26 Haziran

Belediyelerin; Bakanlığın Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan "YADES Proje Başvuru Formu"nu doldurarak proje taslaklarıyla birlikte valiliklere başvuruda bulunabildiğini bildiren Göktaş, onaylanan projelerin belediyeler tarafından uygulanacağını, denetimlerin ise valilikler aracılığıyla yürütüleceğini aktardı.

Göktaş, programa başvuracak belediyelerin hazırlayacakları proje tekliflerini 26 Haziran'a kadar valiliklere teslim etmesi gerektiğini ifade etti.