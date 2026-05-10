Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Eğitim
AA 10.05.2026 13:02

ALES maratonu sona erdi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2026-ALES/1), 81 il ile Lefkoşa ve Bişkek’te gerçekleştirildi. Sınava 176 bin 823 aday başvurdu. Sınav sonuçları 5 Haziran'da açıklanacak.

ALES maratonu sona erdi

Sınav, 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek'te 94 sınav merkezinde 445 bina ve 7 bin 178 salonda gerçekleştirildi.

Saat 10.15'te başlayan sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı. 176 bin 823 adayın başvurduğu sınavda, sayısal ve sözel testlerde 50'şer soru soruldu.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri açık bulunduruldu.

2026-ALES/1 sonuçları, 5 Haziran'da açıklanacak ve açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl geçerli olacak.

Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

ETİKETLER
ALES ÖSYM
Sıradaki Haber
Eğitim Kurumları Yetiştirme Programı başlıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:08
BAE: Hava savunma sistemlerimiz İran'dan gönderilen 2 İHA'yı engelledi
14:05
İstanbul'da gerçekleştirilen silahlı saldırılara ilişkin 13 zanlı yakalandı
13:35
Yaşlılara yönelik projeler için 50 milyon liralık destek
13:29
Demir yollarında 9 milyon engelli yolcuya ücretsiz hizmet
14:02
İran Cumhurbaşkanı: Müzakerelerden söz etmek teslim olmak anlamına gelmiyor
12:52
Emtia piyasalarında barış umudu fiyatlamalara yön verdi
Hantavirüs görülen gemiden tahliyeler başladı
Hantavirüs görülen gemiden tahliyeler başladı
FOTO FOKUS
Almanya'da örnek Türk anne
Almanya'da örnek Türk anne
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ