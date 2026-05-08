ALES ve e-YDTS hafta sonu yapılacak

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Türkçeyi sınav ortamında ölçmek adına ilk kez uygulanacak "Elektronik Yabancı Dil Olarak Türkçe Sınavı", Adana, Ankara, İstanbul ve İzmir'deki ÖSYM Elektronik Sınav merkezlerinde düzenlenecek.

Sınav için 5 e-sınav salonu kullanılacak. 155 adayın başvurduğu e-YDTS, saat 13.35'te başlayacak. İki oturum ve dört bölümden oluşacak sınavda "Okuma", "Dinleme", "Konuşma" ve "Yazma" bölümleri uygulanacak.

Sorular, kelime bilgisi, dil bilgisi, çeviri ve okuduğunu anlama becerilerini ölçmeye yönelik olacak.

Adaylar, sınavlara girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerine ÖSYM'nin "ais.osym.gov.tr" internet adresinden erişebilecek.

Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri, sınav günleri açık tutulacak.

ALES'e 176 bin 823 başvuru

2026-ALES/1 ise pazar günü 81 ilin yanı sıra Lefkoşa ve Bişkek'te 94 sınav merkezinde yapılacak. Sınavda, 445 bina ve 7 bin 178 salon kullanılacak.

Saat 10.15'te başlayacak sınavda adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Sayısal ve sözel testlerde 50'şer sorunun sorulacağı sınavda adaylara 150 dakika cevaplama süresi verilecek.

Saat 12.45'te sona erecek sınavda süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. Sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme becerilerini, sözel testi ise sözel akıl yürütme becerilerini ölçmeye yönelik sorulardan oluşacak.

ALES sonuçları 5 Haziran'da açıklanacak.

Sonuçlar, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, yurt dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ve teknik öğretmenler için mühendislik tamamlama programlarında kullanılacak.

Sınavın sonuçları, açıklandığı tarihten itibaren 5 yıl süreyle geçerli olacak.

Açıklamada görüşüne yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ersoy, 2026 yılının ilk ALES uygulamasına 176 bin 823 adayın başvurduğunu söyledi.

Prof. Dr. Ersoy, sınavlara katılacak adaylara başarı, görevlilere kolaylık diledi.