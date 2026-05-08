Parçalı Bulutlu 22ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2026 14:02

DSÖ: Hantavirüs enfekte olan kişi için tehlikeli, genel nüfus için risk kesinlikle düşük

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sözcüsü Christian Lindmeier, hantavirüsün enfekte olan kişi için tehlikeli ancak genel nüfus için riskin kesinlikle düşük olduğunu bildirdi.

DSÖ: Hantavirüs enfekte olan kişi için tehlikeli, genel nüfus için risk kesinlikle düşük

Lindmeier, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden Hollanda bandıralı "MV Hondius" isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmesi sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Temas sonucu hantavirüs şüphesiyle Amsterdam'da hastaneye kaldırılan Hollanda Kraliyet Havayollarında (KLM) çalışan bir uçuş görevlisinin testinin negatif çıktığını belirten Lindmeier, bunun iyi bir gelişme olduğunu kaydetti.

Lindmeier, "(Hantavirüsün) Genel nüfus için riski düşük. İnsanların artık daha az endişelendiğini hissediyorum çünkü bunun Kovid-19 gibi yayılmadığını fark ediyorlar. Temas takibi etkili çünkü (enfekte hastalarla) yakın temasta bulunanları izliyor. Bu tehlikeli bir virüs ancak sadece gerçekten enfekte olan kişi için tehlikeli ve genel nüfus için risk kesinlikle düşük." dedi.

Kanarya Adaları'na doğru yolda olan MV Hondius isimli geminin tam olarak ne zaman varacağını bilmediğini söyleyen Lindmeier, bunun operatör ve ev sahibi ülke arasındaki bir konu olduğuna değindi.

Lindmeier, geminin Hollanda'dan 2 doktorun gelmesi ve gemiye binmesi için bir süre Cabo Verde'de beklediğini de söyledi.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlara yol açıyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

ETİKETLER
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Birleşmiş Milletler Hantavirüs
Sıradaki Haber
Haaretz: İsrail, 7 Ekim sonrası ilk kez Kızılhaç'a Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerini ziyaret izni verecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:25
Yunus Emre Enstitüsü Sao Paulo Türk Kültür Merkezi törenle hizmete girdi
15:27
Topkapı Sarayı'ndaki "Kadınefendiler ve Cariyeler Taşlığı" ziyarete açıldı
15:04
Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı
14:53
Yağışlar Karadenizli balıkçıların umudunu artırdı
15:40
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türk savunma sanayii dünya ölçeğinde bir ekosistem haline geldi
14:51
Sağlık Bakanlığı'ndan "hantavirüs" açıklaması
Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinin etrafına koruyucu bariyer çekildi
Sakarya'da karaya oturan kuru yük gemisinin etrafına koruyucu bariyer çekildi
FOTO FOKUS
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ