İngiltere: Bir İngiliz vatandaşında daha hantavirüs şüphesi tespit edildi

İngiltere Sağlık Güvenliği Ajansından (UKHSA) yapılan açıklamada, şüpheli vakanın geminin geçen ayın ortasında uğradığı Güney Atlantik'teki Tristan da Cunha Adası'nda bulunduğu belirtildi.

Açıklamada, halihazırda gemide bulunan İngiliz vatandaşlarının hiçbirinde semptom görülmediği, ancak durumlarının yakından takip edildiği bildirdi.

Geminin hafta sonu Kanarya Adaları'na yanaşmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, burada İngiliz yolcu ve mürettebatı ülkeye geri götürmek üzere özel charter uçağın hazır bulunacağı aktarıldı.

Açıklamada, İngiltere'ye dönecek yolcuların semptom göstermemelerine rağmen 45 gün boyunca izolasyona girmelerinin istenebileceği ifade edildi.

Böylelikle, salgınla bağlantılı doğrulanmış ya da şüpheli İngiliz vaka sayısı 3'e yükseldi.

İki İngiliz vatandaşının hantavirüs vakası doğrulandı

Hantavirüs vakası doğrulanan İngiliz vatandaşlarından birinin, 56 yaşındaki emekli polis memuru ve keşif rehberi Martin Anstee olduğu açıklanmıştı.

Anstee, 6 Mayıs Çarşamba günü gemiden tahliye edilerek bir Hollandalı mürettebat ve Alman yolcuyla birlikte Hollanda'ya götürülmüş ve durumunun stabil olduğu aktarılmıştı.

Bir diğer İngiliz yolcunun ise 69 yaşında olduğu ve 27 Nisan'da Güney Afrika'ya sevk edildiği bildirilmişti. Yoğun bakımda tedavisi süren İngiliz vatandaşının durumunun iyiye gittiği kaydedilmişti.

Öte yandan, iki İngiliz vatandaşının da olası temas nedeniyle İngiltere'de gönüllü izolasyonda bulunduğu bildirilmiş, bu kişilerde şu ana kadar herhangi bir semptom görülmediği kaydedilmişti.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.