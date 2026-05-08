E-ticarette Anneler Günü beklentisi

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Başkanı Hakan Çevikoğlu, yaptığı açıklamada, tüketici davranışlarının dijitalleşmesiyle birlikte özel gün alışverişlerinde e-ticaretin payının her geçen yıl daha da arttığını belirterek, "Anneler Günü özelinde, takı ve aksesuar, giyim, ayakkabı ve çanta, kuyumculuk, kozmetik ve kişisel bakım, anne, bebek ve oyuncak ile ev tekstili kategorilerinde belirgin bir hareketlilik gözlemleniyor." ifadelerini kullandı.

Hediyeleşme motivasyonunun etkisiyle çiçek, çikolata ve hediye setleri gibi duygusal değer taşıyan ürün gruplarında yoğun talep beklediklerini söyleyen Çevikoğlu, Anneler Günü'nün, yılbaşının ardından Türkiye'de en yoğun hediyelik alışverişin gerçekleştiği ikinci önemli dönem olarak öne çıktığına işaret ederek, bu doğrultuda nisan ayının sonundan mayıs ayına geçişle birlikte alışveriş hareketliliğinin belirgin şekilde arttığını ve bunun e-ticaret verilerine şimdiden yansıdığını söyledi.

Çevikoğlu, kategoriler bazında incelendiğinde, kuyumculuk (altın) kategorisinde sipariş adetlerinde yaklaşık yüzde 70'e varan artışın dikkati çektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Ev tekstili ile anne, bebek ve oyuncak kategorilerinde sepet ortalamalarında şimdiden yaklaşık yüzde 20 seviyesinde artış gözlemliyoruz. Diğer yandan, giyim, ayakkabı ve çanta, takı ve aksesuar ile gözlük gibi moda odaklı kategorilerde de sepet ortalamalarında yukarı yönlü bir eğilim öne çıkıyor. Kampanyaların etkisiyle e-ticaret platformlarında satışlar önemli ölçüde artarken, bu dönemin yarattığı ivmeyle birlikte mayıs ayında toplam e-ticaret hacminin yaklaşık 400 milyar lira seviyelerinde gerçekleşmesini öngörüyoruz. Bu tablo, Anneler Günü döneminde hem talep yoğunluğunun arttığını hem de tüketicilerin hediye odaklı alışverişlerde daha yüksek sepet tutarlarına yöneldiğini ortaya koyuyor."

"Alışveriş yapılacak sitenin alan adı ve uzantısı incelenmeli"

Hakan Çevikoğlu, e-ticaret platformlarından alışveriş yapacak tüketicilerin öncelikle alışveriş yapacakları sitenin güvenilirliğini kontrol etmelerinin büyük önem taşıdığına dikkati çekerek, bu kapsamda internet sitesinin, Ticaret Bakanlığı tarafından oluşturulan ve belirli güvenlik ile şeffaflık kriterlerini karşılayan e-ticaret sitelerine verilen Güven Damgası'na sahip olup olmadığının kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

Söz konusu sertifikanın tüketiciler açısından güvenli alışveriş için önemli bir gösterge olduğunu belirten Çevikoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayrıca alışveriş yapılacak sitenin alan adı ve uzantısının dikkatli incelenmesi, sahte veya taklit sitelerden kaynaklanabilecek mağduriyetlerin önüne geçilmesine yardımcı olur. Bunun yanı sıra ödeme aşamasında SSL sertifikasının bulunup bulunmadığına dikkat edilmesi ve mümkünse 3D Secure gibi ek güvenlik adımları kullanılan ödeme yöntemlerinin tercih edilmesi güvenli alışveriş açısından önemlidir. Satıcıya ait iletişim bilgilerinin ve müşteri hizmetleri destek kanallarının açıkça sunulması da platformun güvenilirliğini değerlendirmek açısından dikkate alınmalıdır."