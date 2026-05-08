MSB'den Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı paylaşımı

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan başkanlıklarında gerçekleştirilen Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı'na, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Musa Heybet de katıldı.

Heybet, toplantı öncesinde Suudi Arabistan Savunma Bakan Yardımcısı Halid bin Hüseyin el-Biyari ile bir görüşme gerçekleştirerek, eş başkanlığını yürüttükleri "Askeri ve Güvenlik Komitesi" faaliyetleri kapsamında, iki ülke arasındaki işbirliği ve ortaklıkları derinleştirecek hususları ele aldı.

