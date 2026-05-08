AA 08.05.2026 12:30

5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen yeni yasal düzenlemeyle, site yöneticilerinin toplayacağı avans ve işletme bütçelerinin kat maliklerince onaylanması zorunlu hale getirildi. Aidat artışlarının yeniden değerleme oranını aşamayacağı yeni dönemin detayları 5 soruda yanıtlandı.

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri de içeren Tapu Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla, yöneticinin görevleri, aidat ve toplanacak avans tutarlarının belirlenmesine yönelik yeni düzenlemelere gidildi.

Kanun ile hayata geçirilecek yeni düzenlemelerle ilgili 5 soru ve yanıtları şöyle:

1- Yöneticinin görevleri neler olacak?

Yöneticiler, ana gayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör ve kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden işletme projesi onaylanıncaya kadar avansın toplanmasından sorumlu olacak.

2- Keyfi olarak aidat artırmanın önüne nasıl geçilecek?

Yöneticinin toplayacağı avans miktarının kat malikleri kurulunca onaylanması zorunlu olacak. İşletme projesi de kat malikleri genel kurulunda onaylanacak.

Yönetici, kat malikleri kurulunca kabul edilmiş işletme projesi yoksa en geç 3 ay içinde kat malikleri kurulunda onaylanıncaya kadar, gecikmeksizin geçici bir işletme projesi yapacak. Bu proje, kat maliklerine veya bağımsız bölümden fiilen yararlananlara, imzaları karşılığında veya taahhütlü mektupla bildirilecek ve en geç 3 ay içinde aynen veya değiştirilerek kabulüne yönelik genel kurulda karar alınacak.

3 - İşletme projesi için öngörülen bedelin belirlenmesinde nasıl bir yol izlenecek?

Mevcut işletme projesi varsa, geçici işletme projesi için öngörülen bedel, yürürlüğü devam eden işletme projesi bedelinin takvim yılı başından geçerli olmak üzere, her yıl bir önceki seneye ilişkin olarak yeniden değerleme oranından fazla olmamak kaydıyla belirlenecek ve kat malikleri kuruluna sunulacak.

4- Yönetim planı nasıl değiştirilebilecek?

Yönetim planının değiştirilebilmesi için toplu yapı temsilciler kurulu üyelerinin temsil ettikleri bağımsız bölümlerin tam sayısının 3'te 2'sinin oyu şart olacak. Yönetim planlarının bu düzenlemeye aykırı hükümleri uygulanmayacak.

5 - Yeni düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.

