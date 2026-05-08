Az Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.05.2026 11:14

Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tarih karıştırılmamalı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Gıda Okuryazarlığı Komisyonu Başkanı Ebru Akdağ, "Son tüketim tarihi geçmiş bir ürünü asla tüketmemeli ve zaten mevzuata göre de satışına da izin verilmemesi gerekir. Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) makarna, bakliyat, bisküvi, konserve bozulmaya dayanıklı gıdalarda kullanılır." dedi.

Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tarih karıştırılmamalı

Gıda alışverişinde ambalaj üzerindeki tarih bilgileri çoğu zaman yalnızca bir son kullanım uyarısı gibi algılansa da aslında her biri farklı bir amaca hizmet eden teknik göstergeler içeriyor.

Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN) Yönetim Kurulu Başkanı ve TGDF Gıda Okuryazarlığı Komisyonu Başkanı Ebru Akdağ, 10 tüketiciden 8'inin son tüketim tarihi ile TETT arasındaki farkı bilmediğini ve bu durumun gıda israfına ve hatalı tüketim davranışlarına yol açabildiğini söyledi.

Son tüketim tarihinin et, süt ve balık gibi çabuk bozulabilen, bozulduğunda insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek ürünlerde kullanılan bir güvenlik tarihi olduğuna dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti:

"Son tüketim tarihi geçmiş bir ürünü asla tüketmemeli ve zaten mevzuata göre de satışına da izin verilmemesi gerekir. TETT makarna, bakliyat, bisküvi, konserve bozulmaya dayanıklı gıdalarda kullanılır. Bu tarih aslında ürünün tat, koku, kıvam gibi duygusal özelliklerini en üst düzeyde koruduğu dönemi ifade eder. Uygun koşullarda saklandıysa, ambalajında, görüntüsünde, kokusunda bir problem yoksa TETT geçen bir ürünü de tüketmemizde hiçbir sorun yok."

Akdağ, son günlerde TETT geçmiş ürünlerin satışta bulabileceği konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, bu konunun gündeme gelmesiyle gıda okuryazarlığının oluşmasının öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

"Gıda israfı toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 10'unu oluşturuyor"

Akdağ, küresel gıda israfının yüzde 60'ının evlerde gerçekleştiğini anımsatarak, gıdayı çöpe atmanın yalnızca ürünü değil, onun üretiminde kullanılan suyu, enerjiyi, çiftçi emeğini ve tüm kaynakları da israf etmek anlamına geldiğini anlattı.

Bir ürünün üzerinde son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihinin birlikte bulunamayacağını, bu nedenle tüketici olarak ürünü satın alırken hangi tarihin yer aldığına dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gıda israfı toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu özelliğiyle yine Birleşmiş Milletler şunun altını çizer, 'eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, iklim krizine olumsuz etkiler bakımından Amerika Birleşik Devletleri, Çin'den sonra gelen üçüncü büyük ülke olurdu.' O yüzden de bu çok boyutlu konuyu bilimsel olarak yanılgıların tuzağına düşmeden doğru olarak yönetebilmek için en başta biz tüketicilere de çok fazla sorumluluk düşürüyor."

ETİKETLER
Gıda Tüketici Hukuku Tüketici Hakları
Sıradaki Haber
Bayram tatilinde 180 milyar liralık seyahat hacmi bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
11:41
İngiltere: Bir İngiliz vatandaşında daha hantavirüs şüphesi tespit edildi
11:34
MSB'den Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı paylaşımı
11:34
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 48 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:36
Çağın yeni tehlikesi "dijital obezite"
11:26
Sahil Güvenlik ekipleri 4 ayda 1192 kaçak avcılık olayına müdahale etti
Türkiye'den 35 ülkeye Anneler Günü için 80 milyon dal çiçek
Türkiye'den 35 ülkeye Anneler Günü için 80 milyon dal çiçek
FOTO FOKUS
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ