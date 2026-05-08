AA 08.05.2026 11:08

Nisanda en fazla aylık reel getiri BIST 100'de oldu

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde nisanda en yüksek aylık reel getiri, yüzde 3,04 ile BIST 100 endeksinde gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin "finansal yatırım araçlarının reel getiri oranları"nı açıkladı.

Buna göre, nisanda aylık en yüksek reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 4,05, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 3,04 BIST 100 endeksinde gerçekleşti

Borsa İstanbul rekor tazeledi

Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 0,08, euro yüzde 0,73, devlet iç borçlanma senetleri (DİBS) yüzde 1,6, dolar yüzde 1,8 ve külçe altın yüzde 6,85 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise mevduat faizi (brüt) yüzde 1,05, euro yüzde 1,69, DİBS yüzde 2,55, dolar yüzde 2,75 ve külçe altın yüzde 7,76 yatırımcısına kayba yol açtı.

BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 2,16, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 1 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak hesaplandı.

Aynı dönemde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 6,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,65 yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,58, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 11,71 yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu.

Dolar ise Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 5,07, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 8,25 oranlarında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı olarak görüldü.

Yıllıkta en yüksek reel getiri külçe altında

Finansal yatırım araçları yıllık olarak değerlendirildiğinde külçe altın, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 32,18, TÜFE ile indirgendiğinde yüzde 28,41 oranlarında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olarak öne çıktı.

Yıllık değerlendirmede, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde, yatırım araçlarından BIST 100 endeksi yüzde 15,84, DİBS yüzde 9,4 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 3,26 oranlarında yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 5,09 ve dolar yüzde 8,69 yatırımcısına kaybettirdi.

TÜFE ile indirgendiğinde ise BIST 100 endeksi yüzde 12,53, DİBS yüzde 6,28 ve mevduat faizi (brüt) yüzde 0,31 yatırımcısına reel getiri sağlarken, euro yüzde 7,8 ve dolar yüzde 11,3 oranlarında yatırımcısının kayba uğramasına yol açtı.

