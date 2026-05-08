Açık 18ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ekonomi
AA 08.05.2026 10:03

Jeopolitik gerilim altını destekliyor: Gram altında yeni seviye

Orta Doğu'daki sıcak gelişmeler ve enerji arzına yönelik endişelerin gölgesinde altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Güne 6 bin 905 lira seviyesinden başlayan gram altın yükselişini sürdürürken, çeyrek altın 11 bin 348 lira, cumhuriyet altını ise 45 bin 250 liradan alıcı buluyor.

Jeopolitik gerilim altını destekliyor: Gram altında yeni seviye
[Fotograf: AA]

Dün gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 yükselişle 6 bin 827 liradan tamamladı.

Güne yükselişle başlayan gram altın, saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 1,2 artışla 6 bin 905 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 11 bin 348 liradan, cumhuriyet altını 45 bin 250 liradan satılıyor.

Altının onsu, önceki kapanışının yüzde 1 üstünde 4 bin 733 dolardan işlem görüyor.

Orta Doğu'da gerilimin tekrar tırmanmasına karşın ABD-İran barış anlaşması konusunda umutların hala devam etmesi ve bunun da enflasyon ve faiz oranlarının yüksek kalacağına dair endişeleri azaltması altın fiyatlarını destekliyor.

Altının ons fiyatı savaşın ardından sert yükselen petrol fiyatlarının etkisiyle şubat ayından bu yana yüzde 10'dan fazla geriledi. Yüksek petrol fiyatları da enflasyonist baskıları körükleyerek faiz oranlarının daha da yükselme ihtimalini artırıyor.

Analistler, bugün yurt içinde sanayi üretimi ve hazine nakit dengesinin, yurt dışında ise ABD'de tarım dışı istihdam verisi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ve toptan eşya stoklarının takip edileceğini söyledi.

ETİKETLER
Altın ABD-İsrail-İran Savaşı
Sıradaki Haber
Piyasalarda jeopolitik gerilim ve istihdam düğümü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:05
Firarilere dev operasyon: 48 suçlu Türkiye'ye getirildi
11:01
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali'ne katılım çağrısı
10:51
Gaziantep’te göletler yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı
10:44
SAHA 2026'da 3 günde 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı
10:37
MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı
10:20
İstanbul'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı
EFES-2026 Tatbikatı'nın Mayın Avlama Harekatı İzmir'de gerçekleştirildi
EFES-2026 Tatbikatı'nın Mayın Avlama Harekatı İzmir'de gerçekleştirildi
FOTO FOKUS
ANKA-3’e ‘terzi işi’ anten: Yapabilen ülke sayısı çok az
ANKA-3’e ‘terzi işi’ anten: Yapabilen ülke sayısı çok az
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ