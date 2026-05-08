Açık 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2026 07:08

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların ardından petrol fiyatları yükselişe geçti

Hürmüz Boğazı'nda Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yaşanan çatışmaların ardından petrol fiyatları sert bir yükseliş kaydetti. İki ülke arasındaki hassas ateşkesi kopma noktasına getiren gerilim, piyasalarda dalgalanmaya yol açtı.

Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların ardından petrol fiyatları yükselişe geçti

Brent petrol vadeli işlemleri, perşembe günü gerçekleşen hareketli seansta yüzde 7,5'e varan bir artış gösterdi.

Cuma sabahı Asya piyasalarının açılmasıyla birlikte fiyatlarda hafif bir gevşeme yaşandı. Küresel gösterge olan Brent petrol, sabah saatlerinde varil başına 101,12 dolardan işlem gördü.

Taraflar birbirini ateşkesi ihlal etmekle suçladı

Söz konusu yükseliş, küresel petrol ve doğalgaz arzının yaklaşık beşte birinin geçtiği kritik geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda, tarafların 7 Nisan'da ilan edilen ateşkese rağmen karşılıklı ateş açması sonucu gerçekleşti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), üç güdümlü füze muhribinin İran'a ait füzeler, dronlar ve küçük teknelerle saldırıya uğraması üzerine İran'a yönelik operasyon başlattığını bildirdi.

İran'ın Hatemü'l Enbiya Merkez Karargahı ise ABD'yi, boğaz yakınlarında bir İran petrol tankerine ve başka bir gemiye saldırarak ateşkesi ihlal etmekle suçladı. İran askeri makamları ayrıca ABD'nin Keşm Adası da dahil olmak üzere sivil alanları hedef aldığını öne sürdü.

Enerji piyasalarında tedarik endişesi sürüyor

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü yaptığı açıklamada çatışmaların etkisini önemsemeyerek ateşkesin yürürlükte olduğunu ifade etti.

İran devlet televizyonu Press TV de bölgedeki durumun normale döndüğünü duyurdu.

Ancak şubat ayı sonundan bu yana, petrol tankerlerine yönelik saldırı tehditleri nedeniyle boğazdaki deniz trafiği durma noktasına geldi.

Brent petrol fiyatları, günlük üretimde tahmini 14,5 milyon varillik açık yaşanması nedeniyle savaş öncesine göre yaklaşık yüzde 40 oranında artış gösterdi. Artan gerilim Asya borsalarını da olumsuz etkiledi.

Japonya, Güney Kore ve Hong Kong'daki temel endeksler cuma günü yüzde 1'in üzerinde değer kaybıyla açıldı. Wall Street'te ise S&P 500 endeksi, bir önceki gün ulaştığı tarihi zirvenin ardından geceyi düşüşle kapattı.

ETİKETLER
ABD Akaryakıt Altın Benzin Brent Petrol Dolar İran Petrol
Sıradaki Haber
Air Canada yakıt krizi nedeniyle uçuşlarını azaltıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:55
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
07:39
Lübnan basınına göre Cumhurbaşkanı Avn, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
07:42
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye operasyon 29 şüpheli gözaltına alındı
07:23
ABD'nin petrol ambargosu Küba'da çöp krizini ve hastalık riskini artırdı
07:15
Güney Koreli aktivistin pasaportu Gazze filosuna katılması nedeniyle askıya alındı
06:58
Çalıntı motosikletle kaçan şüpheliye 550 bin lira ceza kesildi
Başkent'te Sakura zamanı
Başkent'te Sakura zamanı
FOTO FOKUS
Nükleer savaş riski artıyor mu?
Nükleer savaş riski artıyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ