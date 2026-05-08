Independent 08.05.2026 06:38

SpaceX Starbase tesisinde patlama

SpaceX'in Teksas'taki Starbase tesisinde, dünyanın en büyük roketi olan Starship'in kritik fırlatma testi hazırlıkları sürerken bir patlama meydana geldi. Elon Musk’ın şirketi tarafından gerçekleştirilen bir "su baskını sistemi" (deluge system) testi sırasında yaşanan olay, bölgedeki canlı yayın kameralarına yansıdı.

Patlama, roketin fırlatılması sırasında oluşan devasa alevleri ve ısıyı dengelemek amacıyla fırlatma rampasına tazyikli su püskürten sistemin testi sırasında gerçekleşti.

NASASpaceflight tarafından paylaşılan görüntülerde, test sırasında büyük bir duman bulutunun yükseldiği ve bazı enkaz parçalarının yüzlerce metre havaya fırladığı görüldü. Patlamanın ardından sistemin otomatik olarak kapandığı bildirildi.

Ay görevleri için kritik eşik

SpaceX, NASA'nın Artemis programı kapsamında astronotları 2028 yılına kadar yeniden Ay yüzeyine indirmek için milyarlarca dolarlık bir anlaşmaya sahip.

Starship ve Super Heavy güçlendiricisinden oluşan 124 metre yüksekliğindeki devasa yapı, "şimdiye kadar yapılmış en güçlü nesne" olarak tanımlanıyor.

Ancak fırlatma sistemindeki bu son arıza, halihazırda gecikmeler yaşayan Artemis takvimi için yeni bir risk oluşturabilir.

Fırlatma tarihi ertelenecek mi?

Elon Musk, nisan ayı başında yaptığı açıklamada bir sonraki uçuş testinin "4 ila 6 hafta içinde" gerçekleşebileceğini belirtmişti.

Bu takvime göre fırlatmanın 18 Mayıs’a kadar yapılması planlanıyordu. Yaşanan patlamanın fırlatma rampasında veya roket bileşenlerinde kalıcı bir hasara yol açıp açmadığı henüz netlik kazanmadı.

SpaceX mühendisleri, fırlatma hazırlıklarını sürdürürken bir yandan da roketin tamamen ve hızlı bir şekilde yeniden kullanılabilir olmasını sağlama hedefleri üzerinde çalışmaya devam ediyor.

Eski NASA yöneticisi Jim Bridenstine, kısa süre önce yaptığı uyarıda, Starship'in karmaşık mimarisi ve henüz geliştirilme aşamasındaki uzayda yakıt ikmali gibi teknolojiler nedeniyle ABD'nin Ay yarışında Çin'in gerisinde kalabileceğini ifade etmişti.

Teksas'taki bu son olay, projenin önündeki mühendislik zorluklarının ne kadar büyük olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

