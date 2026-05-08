BBC 08.05.2026 06:26

ABD Başkanı Trump: Dünya Kupası biletine o parayı ben de ödemem

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 Dünya Kupası bilet fiyatlarına yönelik tartışmalara dahil oldu. Ülkesinin Los Angeles'ta Paraguay'a karşı oynayacağı açılış maçı biletlerinin bin dolara ulaşması üzerine konuşan Trump, bu rakamı yüksek bulduğunu söyledi.

New York Post gazetesine açıklamalarda bulunan Trump, dürüst olmak gerekirse bu bedeli kendisinin de ödemeyeceğini belirterek, maçı yerinde izlemek isteyenlerin bu fiyatlar nedeniyle hayal kırıklığına uğramasını istemediğini söyledi.

FIFA fiyat politikasını savundu

FIFA, 2026 Dünya Kupası için takımların popülaritesine göre değişen yeni bir fiyatlandırma stratejisi uyguluyor.

Bu durum, özellikle ev sahibi ülke maçlarında biletlerin rekor seviyelere çıkmasına neden oldu.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, fiyatların ABD'deki diğer büyük spor etkinlikleriyle benzerlik gösterdiğini savunurken, düşük fiyatlı biletlerin karaborsada daha pahalıya satılma riskine dikkat çekti.

Eleştiriler üzerine FIFA, tüm maçlar için sınırlı sayıda "uygun fiyatlı" kategorisi açarken, Kanada’nın Ontario eyaleti biletlerin orijinal fiyatının üzerinde satılmasını yasaklayan bir düzenleme getirdi.

Ulaşım maliyetlerinde geri adım atıldı

Turnuva yaklaştıkça sadece bilet fiyatları değil, ulaşım maliyetleri de kamuoyunda tepki topladı.

New Jersey'deki MetLife Stadyumu'na gidiş-dönüş tren bileti fiyatının 12 dolardan 150 dolara çıkarılması üzerine New Jersey yönetimi devreye girdi.

Yapılan son düzenlemeyle bilet fiyatlarında yüzde 30 indirim yapılarak rakam 105 dolara indirildi.

Yetkililer, stadyum çevresinde özel araç park alanı bulunmayacağını, taraftarların toplu taşıma araçlarına yönlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

