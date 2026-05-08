Al Jazeera, AA 08.05.2026 06:13

ABD-İran savaşında son durum: Ateşkes sona mı erdi?

Hürmüz Boğazı ve çevresinde ABD ile İran askeri unsurları arasında doğrudan çatışma yaşandı. İran ordusu, ABD güçlerinin kıyı sularındaki bir petrol tankerini ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Limanı yakınlarındaki ikinci bir gemiyi hedef aldığını açıkladı.

İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü İbrahim Zülfikari, ABD ordusunun ateşkesi ihlal ederek bir İran petrol tankerine saldırdığını belirtti.

Tesnim Haber Ajansı, Zülfikari'nin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "ABD ordusu ateşkesi ihlal ederek, İran kıyı sularında Cask bölgesinden Hürmüz Boğazı yönüne ilerleyen İran'a ait bir petrol tankerini hedef aldı." ifadesi yer aldı.

İranlı Sözcü, ayrıca yine ABD ordusunun, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre açıklarında Hürmüz Boğazı'na giriş yapan başka bir gemiye daha saldırı düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada, ABD tarafından hedef alınan gemilerin zarar görüp görmediğine ilişkin bilgi verilmedi.

İran ordusu tarafından yapılan açıklamada, İran’a ait bir petrol tankerine saldırının ardından ABD destroyerlerine gerçekleştirilen saldırıya ilişkin bilgi verildi.

İran Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD destroyerlerinin İran’a ait bir petrol tankerine saldırması ve Hürmüz Boğazı’na yaklaşması üzerine, çok yoğun balistik ve gemisavar seyir füzeleri ile yüksek patlayıcılı savaş başlığına sahip imha amaçlı insansız hava araçlarının (İHA) kullanılarak düşman destroyerlerine ateş açıldığı ifade edildi.

ABD savaş gemilerine önemli hasarlar verildiği belirtilen açıklamada, 3 geminin hızla Hürmüz Boğazı'ndan uzaklaştığı kaydedildi.

Keşm Adası'nda çatışma, Tahran'da patlama sesleri
Trump'tan saldırı açıklaması

Trump, Amerikan ordusunun İran'a ait iki yere düzenlediği hava saldırılarına rağmen Tahran yönetimi ile görüşmelerin sürdüğünü söyledi.

İran'la anlaşmanın yakın olup olmadığı sorusuna, "Bu her an olabilir. Belki de olmaz, ama her an olabilir. Onların bu anlaşmayı benden daha çok istediğine inanıyorum." diye yanıt veren Trump, anlaşmaya yakın oldukları mesajını verdi.

Trump, Tahran'a bir an önce anlaşmaya imza atması çağrısında bulunarak, "Anlaşmayı çabucak imzalasalar iyi olur. Eğer imzalanmazsa, çok acı çekecekler." diye konuştu.

"Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik"

Hürmüz Boğazı'ndan geçen 2 ABD destroyerine İran'ın saldırı düzenlediğini ancak bu saldırılarda destroyerlerinin hiç hasar almadığını dile getiren Trump, "Onlar bize ateş ediyordu, biz de onlara karşılık verdik." ifadesini kullandı.

Trump, İran'la ilgili temel beklentisinin "İran'ın nükleer silaha sahip olmaması" olduğunu, İranlıların da aslında bunu kabul ettiklerini ancak henüz anlaşmaya imza atmadıklarını savunarak, "Onlara nükleer silaha sahip olma hakkı vermeyeceğiz, bunun şansı sıfır ve onlar da bunu biliyorlar ve bunu kabul ettiler. Bakalım imzalamaya istekli olacaklar mı?" şeklinde konuştu.

İran'ın kendilerine, zenginleştirilmiş uranyumu teslim edeceğini düşündüğüne işaret eden Trump, yine de bu konu netleşene kadar temkinli davranacağını vurguladı.

Özgürlük Projesi'ni neden askıya aldığını açıkladı

Trump, Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemilerin geçişine yönelik "Özgürlük Projesini" neden pazartesi başlatıp 36 saat sonra durdurduğunu da anlattı.

O süreçte Pakistan'ın kendilerine "müzakereler devam ederken bu tür bir operasyonun fayda getirmeyeceğini" ifade ettiğine değinen Trump, şunları kaydetti:

"Mareşal (Asım Munir) ve Başbakan (Şahbaz Şerif) bizden bunu yapmamamızı istediler. Gerekirse bunu yapmaya geri döneriz. Ancak onlar, müzakereler sırasında bizden bunu yapmamamızı istediler."

ABD Başkanı Trump'tan 'İran'la anlaşma her an olabilir' yorumu
Boğaz'da hareketli dakikalar

Hürmüz Boğazı'ndan geçiş yapan USS Truxtun, USS Rafael Peralta ve USS Mason isimli üç ABD muhribi, İran güçlerinin saldırısını püskürttü.

Arleigh Burke sınıfı muhriplerin herhangi bir hasar almadan geçişi tamamladığı, saldırgan unsurların ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

BAE, "Hava savunma sistemlerimiz, füze ve İHA'lara karşı aktif bir şekilde müdahale etmektedir" açıklaması yaptı.

