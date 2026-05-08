Açık 12.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2026 06:54

Air Canada yakıt krizi nedeniyle uçuşlarını azaltıyor

Küresel jet yakıtı fiyatlarındaki aşırı artış, havayolu taşımacılığını vurmaya devam ediyor. Air Canada, artan maliyetler nedeniyle ABD'ye yönelik dört sezonluk rotasını planlanandan daha erken sonlandıracağını açıkladı.

Air Canada yakıt krizi nedeniyle uçuşlarını azaltıyor

Hürmüz Boğazı'ndaki petrol blokajı ve bölgedeki çatışmaların etkisiyle jet yakıtı fiyatlarının iki katından fazla artması, dünya genelindeki havayolu şirketlerini kapasite düşürmeye zorluyor.

Havayolu şirketi, bu rotalardaki tam hizmetin 2027 yazında yeniden başlatılmasının planlandığını bildirdi.

İptallerden etkilenen yolculara alternatif seyahat seçenekleri veya ücret iadesi sunulacağı belirtildi.

Sektör genelinde kısıtlamalar sürüyor

Yakıt krizi sadece Air Canada'yı değil, diğer Kanadalı taşıyıcıları da etkiliyor. WestJet, nisan ayında kapasitesini yüzde 1 oranında düşürürken, bu oranın haziran ayında yüzde 6'ya kadar çıkacağını duyurdu.

Porter Airlines ve Air Transat gibi şirketler de artan maliyetleri dengelemek amacıyla bilet fiyatlarına ek ücret (surcharge) yansıtacaklarını veya fiyat artışına gideceklerini açıkladı.

Air Canada, geçtiğimiz ay da ekonomik olarak uygulanabilir görmediği altı iç hat ve sınır ötesi rotasını askıya aldığını duyurmuştu.

Havacılık uzmanları, enerji piyasalarındaki dalgalanma sürdüğü müddetçe uçuş iptallerinin ve bilet fiyatlarındaki artışın devam edebileceği uyarısında bulunuyor.

ETİKETLER
Hava Yolu ABD Kanada Hürmüz Boğazı
Sıradaki Haber
Canvas yazılımına siber saldırı: Binlerce üniversite etkilendi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:55
İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı
07:39
Lübnan basınına göre Cumhurbaşkanı Avn, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmeyi reddetti
07:42
İBB iştiraki Ağaç ve Peyzaj A.Ş'ye operasyon 29 şüpheli gözaltına alındı
07:23
ABD'nin petrol ambargosu Küba'da çöp krizini ve hastalık riskini artırdı
07:15
Güney Koreli aktivistin pasaportu Gazze filosuna katılması nedeniyle askıya alındı
07:09
Hürmüz Boğazı'ndaki çatışmaların ardından petrol fiyatları yükselişe geçti
Başkent'te Sakura zamanı
Başkent'te Sakura zamanı
FOTO FOKUS
Nükleer savaş riski artıyor mu?
Nükleer savaş riski artıyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ