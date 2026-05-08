Dünya
BBC 08.05.2026 06:30

Instagram gizlilik teknolojisini kapattı: Bu özel mesajlar için ne anlama geliyor?

Sosyal medya devi Meta, Instagram üzerindeki "uçtan uca şifreleme" (E2EE) özelliğini küresel ölçekte durdurma kararı aldı.

8 Mayıs 2026 itibarıyla yürürlüğe giren bu değişiklikle birlikte, Instagram kullanıcıları artık mesajlarını "ultra güvenli" yöntemlerle gönderemeyecek. Bu hamle, Meta'nın yıllardır savunduğu "gelecek gizliliktedir" vizyonundan büyük bir geri dönüş olarak değerlendiriliyor.

Mesajlarınız artık okunabilir durumda

Uçtan uca şifrelemenin kaldırılması, Instagram mesajlarının güvenliğinde köklü bir değişim anlamına geliyor.

Yeni dönemde mesaj kutularınızda yaşanacak temel değişiklikler şunlar:

Erişim Yetkisi: Meta, artık doğrudan mesajlardaki (DM) metinlere, görsellere, videolara ve sesli notlara erişebilecek.

Standart Şifreleme: Instagram artık Gmail gibi servislerin kullandığı "standart şifreleme" sistemine geçti. Bu sistemde, yasal bir zorunluluk veya ihtiyaç doğduğunda servis sağlayıcı mesaj içeriklerini görüntüleyebiliyor.

Veri İndirme: Şifreli sohbetleri olan kullanıcılara, bu görüşmelerdeki medya ve mesajları kaybetmemeleri için verilerini indirme seçeneği sunuluyor.

Kararın arkasındaki nedenler ve tepkiler

Meta, bu kararı "özelliği kullanan kişi sayısının az olması" gerekçesiyle savundu.

Ancak siber güvenlik uzmanları, bu geri adımın altında Meta’nın yapay zeka modellerini eğitme isteği veya reklam hedeflemeleri için daha fazla veriye ihtiyaç duyması gibi karmaşık nedenlerin yatabileceğini belirtiyor.

Karar, farklı kesimlerde farklı yankılar uyandırdı:

Çocuk istismarıyla mücadele eden dernekler kararı memnuniyetle karşıladı. Şifrelemenin, suçluların yetkililerden gizlenmesine olanak sağladığını savunan gruplar, bu adımın internet güvenliğini artıracağını savunuyor.

Gizlilik haklarını savunan sivil toplum kuruluşları ise kararı "büyük bir geri adım" olarak nitelendirdi. Özellikle çocukların ve aktivistlerin verilerini güvende tutmalarının en iyi yolunun uçtan uca şifreleme olduğu vurgulanıyor.

Diğer platformlarda durum ne?

Instagram'ın bu hamlesi, sektördeki şifreleme eğilimini de tartışmaya açtı.

WhatsApp, Signal ve iMessage gibi uygulamalarda uçtan uca şifreleme halen varsayılan özellik olarak korunurken; TikTok ve Instagram'ın bu teknolojiden uzaklaşması, sosyal medya platformları ile mesajlaşma uygulamaları arasındaki makasın açılmasına neden oluyor.

Başkent'te Sakura zamanı
Nükleer savaş riski artıyor mu?
