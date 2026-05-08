ABD'nin petrol ambargosu Küba'da çöp krizini ve hastalık riskini artırdı

Yakıt kısıtlılığı nedeniyle çöp kamyonlarının yarısından azının hizmet verebildiği başkentte, hükümet 122 geçici atık toplama noktası belirledi.

Bu noktalardan 24'ünde çöplerin yakılmasına izin verilmesi, Havana semalarını yoğun ve toksik bir duman tabakasıyla kapladı.

Atık yakma işlemi sağlık sorunlarını tetikliyor

Küba Sinirbilim Merkezi, açık havada yapılan düzensiz yakma işlemlerinin sağlık üzerinde kalıcı etkiler bırakabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Dumanın içinde bulunan ve moleküllerin parçalanmasıyla ortaya çıkan zararlı maddelerin insan vücudunda on yıla kadar kalabileceği belirtildi.

Şehir sakinleri duman nedeniyle evlerinde dahi maske kullanmak zorunda kalırken, yetkililer bu önlemlerin halk sağlığını ve kentsel düzeni korumak için kaçınılmaz olduğunu savundu.

Havana'daki çöp yığınları sadece hava kirliliğine değil, aynı zamanda sinek ve kemirgen istilasına da neden oldu. Özellikle yerleşim yerlerinin ortasında biriken ve haftalarca alınmayan atıklar, çevreye yayılan kötü kokularla birlikte salgın hastalık riskini artırdı.

Yağmur sezonu ve salgın endişesi

Mayıs ayında başlayan yağmur sezonuyla birlikte, biriken çöplerin arasında durgun suların oluşması sivrisinek kaynaklı hastalıkların yayılma riskini beraberinde getirdi.

Geçtiğimiz yılın sonlarında ada nüfusunun üçte birini etkileyen Chikungunya salgınının ardından, bu yıl da benzer bir tabloyla karşılaşılmasından endişe ediliyor.

Sağlık çalışanları, hastanelerde hijyen eksikliğine bağlı mide-bağırsak sorunlarında ve özellikle çocuklarda hepatit vakalarında artış gözlendiğini bildirdi.

Ülkenin ünlü sağlık sistemi ise ilaç eksikliği ve sık sık yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle bu yükü taşımakta zorlanıyor.

Hükümet, mart ayında geri dönüşüm bilincini artırmak amacıyla "Küba Geri Dönüştürüyor" adlı bir kampanya başlatsa da, altyapı ve kaynak yetersizliği nedeniyle krizin kısa sürede çözülmesi beklenmiyor. H

avana'nın ana depolama alanı olan "El Bote del 100" çöplüğü ise 25 metre yüksekliğe ulaşan atık dağlarıyla çevredeki topluluklar için tehdit oluşturmaya devam ediyor.