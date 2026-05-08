Açık 15.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.05.2026 07:53

İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Foça ilçesi açıklarında yarı batık lastik bottaki 43 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1'inin cansız bedeni denizden çıkarıldı.

İzmir açıklarında 43 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesindeki açıklamaya göre, Foça ilçesi açıklarında, içerisinde bir grup düzensiz göçmen bulunan lastik botun batma tehlikesi geçirmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım talebinde bulunuldu.

İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve 4 Sahil Güvenlik botu ile helikopter sevk edildi.

Ekipler, yarı batık lastik bot içerisindeki 39, deniz yüzeyinde ise 4 olmak üzere 43 düzensiz göçmeni kurtardı, 1'ini ise ölü olarak denizden çıkardı, 1 göçmen kaçakçısını yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

Göçmen kaçakçısı ise jandarmaya götürüldü.

ETİKETLER
İzmir Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Çalıntı motosikletle kaçan şüpheliye 550 bin lira ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
09:28
Ankara'da uçaklar, test amaçlı ses hızı aşımı yapacak
09:32
Gülistan Doku dosyasında yeni deliller: Takip izi ve son mesaj belirlendi
09:15
ABC: ABD, hantavirüs vakalarını "3. seviye acil durum" koduyla takibe aldı
09:01
Gümrük Muhafaza, 4 ayda 34,2 milyar liralık yakalama yaptı
09:13
SAHA 2026’da dördüncü gün heyecanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma devlerini ziyaret edecek
08:40
Hafta sonu hava nasıl olacak?
Başkent'te Sakura zamanı
Başkent'te Sakura zamanı
FOTO FOKUS
Nükleer savaş riski artıyor mu?
Nükleer savaş riski artıyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ