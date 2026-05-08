TRT Haber 08.05.2026 06:39

Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon

Kocaeli merkezli 6 ilde, kendilerini borsa yatırım danışmanı olarak tanıtarak vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, siber suçların men ve takibine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında büyük bir dolandırıcılık şebekesini çökertti. Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre şüpheliler, yabancı uyruklu şahıslar adına kayıtlı telefon hatları üzerinden vatandaşlarla iletişime geçerek kendilerini borsa yatırım firması yöneticisi olarak tanıttı. Mağdurları "Ticaret" isimli bir uygulamayı indirmeye ikna eden şebeke üyelerinin, yatırılan paraları kurdukları paravan şirketlerin hesaplarına aktardığı belirlendi.

Paraları kripto borsalarına ve yurt dışına aktarmışlar

Polis ekiplerince yapılan teknik ve fiziki takipte, paravan şirket hesaplarına gelen paraların bankalardan nakit olarak çekildiği, ardından döviz cinsinden yurt dışı hesaplarına veya çeşitli kripto varlık borsalarına transfer edildiği tespit edildi. Yöntemle bir mağdurun yaklaşık 1 milyon 46 bin 813 lirasının dolandırıldığı saptandı.

Eş zamanlı operasyonla yakalandılar

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 5 Mayıs 2026 tarihinde Kocaeli merkezli 6 ilde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan 9 şüpheli yakalandı. İkamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

8 şüpheli cezaevine gönderildi

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden biri ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 8 şüpheli ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, suçun önlenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

