Canvas yazılımına siber saldırı: Binlerce üniversite etkilendi

Dünya genelinde binlerce üniversite ve okulun kullandığı öğrenme yönetim sistemi Canvas, büyük bir siber saldırının hedefi oldu.

Finallerin yaklaştığı kritik bir dönemde sistemin çevrimdışı kalması, eğitim dünyasında büyük bir karmaşaya yol açtı.

Saldırıyı 'ShinyHunters' grubu üstlendi

Siber güvenlik firması Emsisoft'un tehdit analisti Luke Connolly, saldırının arkasında ShinyHunters adlı hacker grubunun olduğunu belirtti.

Grubun iddialarına göre, Dünya genelinde yaklaşık 9 bin okul saldırıdan etkilendi. Milyarlarca özel mesaj ve öğrenci kaydı ele geçirildi.

Grup, verileri sızdırmak için son tarih olarak 12 Mayıs'ı işaret ederek fidye talebinde bulundu.

Eğitim devleri çevrimdışı kaldı

Saldırı nedeniyle ABD'deki Harvard, Virginia Tech, Iowa Üniversitesi gibi prestijli kurumlar sistemin kapandığını doğruladı.

Öğrenciler notlara, ders videolarına ve ödev teslim noktalarına erişemezken; üniversite yönetimleri final sınavları ve dönem sonu faaliyetleri için ek yönergeler paylaşacaklarını duyurdu.

Uzmanlardan 'phishing' uyarısı

Hacker grubunun geçmişte Ticketmaster gibi dev kurumlara yönelik saldırılarla da anıldığı biliniyor. Uzmanlar, ele geçirilen mesajların ve kişisel bilgilerin önümüzdeki süreçte hedefli kimlik avı (phishing) saldırılarında kullanılabileceği konusunda uyarıyor.

Canvas'ın çatı şirketi Instructure, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapmazken, sistemin güvenlik amacıyla mı kapatıldığı yoksa saldırı sonucu mu çöktüğü netlik kazanmadı.

Sektör temsilcileri, bu olayın eğitim kurumlarının teknolojiye olan bağımlılığını ve dijital verilerin savunmasızlığını bir kez daha gözler önüne serdiğini vurguluyor.