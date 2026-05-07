Keşm Adası'nda çatışma, Tahran'da patlama sesleri

İran'ın yarı resmi haber ajansları Fars ve Tesnim, ülkenin güneyindeki stratejik öneme sahip noktalarda "düşman unsurlara" ait İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) eş zamanlı saldırı düzenlediğini duyurdu.

Başkent Tahran'da da hava savunma sistemlerinin devreye girdiği bildirilirken olayların boyutu ve kaynağına ilişkin belirsizlik sürmektedir.

Keşm Adası hedef alındı

Basra Körfezi'nde Hürmüz Boğazı'nın hemen girişinde konumlanan stratejik Keşm Adası, saldırıların odak noktalarından biri oldu. İran Silahlı Kuvvetleri ile düşman unsurlar arasında karşılıklı ateş açıldığı bildirilirken saldırıların adanın ticari faaliyetlerinin yoğunlaştığı Behmen İskelesi'ni hedef aldığı aktarıldı.

Tesnim Haber Ajansı, bölgeden yükselen patlama seslerinin büyük ölçüde hava savunma sistemlerinin küçük İHA'lara karşı koymasından kaynaklandığını belirtti. Ancak yaşananların kara çatışması mı yoksa hava saldırısı ve akabinde devreye giren hava savunma sistemlerinin müdahalesi mi olduğu henüz netlik kazanmadı.

İki İHA düşürüldü

Hürmüzgan iline bağlı, İran'ın en önemli deniz üslerinden birinin de bulunduğu liman kenti Bender Abbas'ta iki İHA, hava savunma sistemleri tarafından tespit edilerek etkisiz hale getirildi. Tesnim, şehrin çeşitli noktalarının İHA'larla hedef alındığını duyururken yetkililerin verdiği bilgiye göre saldırılar büyük ölçüde püskürtüldü.

Tahran'da hava savunma alarmı

Olaylar yalnızca güneyle sınırlı kalmadı. Başkent Tahran'ın batı bölgelerinde de hava savunma sistemlerinin devreye girdiği görüldü.

Resmi haber ajansı IRNA, sistemlerin düşman unsurlara ait mühimmatlara karşı harekete geçirildiğini ve tehditlerin bertaraf edildiğini duyurdu. Ancak Tahran'daki olayın güneydeki saldırılarla bağlantılı olup olmadığı konusunda herhangi bir resmi açıklama yapılmadı.

Sirik'teki patlamalar farklı bir kaynağa bağlandı

Hürmüzgan iline bağlı kıyı ilçesi Sirik'te de patlama sesleri duyulduğu bildirildi; ancak yetkililer bu sesleri saldırıyla ilişkilendirmedi. Açıklamalara göre söz konusu patlamalar, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri'nin Hürmüz Boğazı'nda izinsiz geçiş yapmaya çalışan gemilere yönelik uyarı atışlarından kaynaklanıyor.

Kim saldırdı?

Saldırıların faili konusunda şu an için kesinleşmiş bir bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte Tesnim Haber Ajansı, operasyonun arkasında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) olabileceğini öne sürdü ve bu iddianın doğrulanması halinde Abu Dabi yönetiminin "ağır bedel" ödeyeceği uyarısında bulundu.

İran-BAE ilişkilerindeki tarihsel gerginlik ve iki ülke arasındaki ada anlaşmazlıkları düşünüldüğünde bu suçlama dikkat çekici bir boyut taşıyor.

Öte yandan İsrail basınına yansıyan bilgilere göre İsrailli kaynaklar, yaşananlarla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını açıkça ifade etti.

İran'dan sert uyarı: Cevap daha yıkıcı olur

Saldırıların hemen ardından İran cephesinden sert bir mesaj geldi.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı İbrahim Azizi, X platformu üzerinden yaptığı açıklamada düşmanın hata yapması durumunda bunun karşılıksız kalmayacağını vurguladı.

Azizi, "Tekrarlanan hatalar farklı bir karşılık doğurmaz; sadece cevabı daha sert ve yıkıcı hale getirir." ifadelerini kullandı.