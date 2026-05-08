Az Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 08.05.2026 00:46

ABD'de çocuğunun nafakasını ödemeyen yaklaşık 2700 kişinin pasaportu iptal edilecek

ABD Dışişleri Bakanlığı, çocuğu için belirli bir miktarın üzerinde nafaka borcu bulunan yaklaşık 2 bin 700 kişinin pasaportunu iptal edecek.

ABD'de çocuğunun nafakasını ödemeyen yaklaşık 2700 kişinin pasaportu iptal edilecek

Dışişleri Bakanlığının Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamaya göre, 8 Mayıs'tan itibaren, 100 bin dolar ve üzerinde nafaka borcu olanların pasaportlarının iptal işlemleri başlatılacak.

Sağlık Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı işbirliğiyle sağlanan verilere göre, bu durum yaklaşık 2 bin 700 Amerikan pasaportu sahibini etkileyecek ve bu kişilerin seyahat özgürlükleri borçlarını ödeyinceye kadar kısıtlanacak.

Dışişleri Bakanlığının açıklamasına göre, söz konusu uygulamada bir süre sonra borç miktarının 2 bin 500 dolara düşürülmesi, böylelikle nafaka borcu bulunan daha fazla ebeveynin de kapsama alınması planlanıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk İşlerinden Sorumlu Yardımcısı Mora Namdar, pasaport iptali uygulamasına ilişkin açıklamasında, "Nafaka borcu olanların borçlarını ödemelerini sağlamada etkili olduğu kanıtlanmış, sağduyulu bir uygulamayı genişletiyoruz." ifadelerini kullandı.

Namdar, bu ebeveynlerin, borçlarını ödedikten sonra "tekrar ABD pasaportu alma ayrıcalığından yararlanabileceğini" belirtti.

ABD’de ayrılmış ebeveynler, çocuklar için belirlenen nafaka ödemelerini eyaletlerin ilgili kurumları aracılığıyla gerçekleştiriyor. Bu sistem, ebeveynler arasında ödeme anlaşmazlıklarını azaltırken ödenmeyen nafakaların takibi ve yaptırımı açısından da kolaylık sağlıyor.

ETİKETLER
ABD
Sıradaki Haber
İşgalci İsrail Maliye Bakanı: Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 bin ağacı söktük
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:42
CENTCOM: İran'ın saldırılarını engelledik ve "savunma amaçlı" karşılık verdik
01:06
Kübra Yapıcı cinayetinin zanlıları tutuklandı
00:52
İklim değişikliği nedeniyle 2100'e kadar on binlerce bitki türü yok olabilir
00:03
Bakırköy'de bazı yollar trafiğe kapatılacak
22:43
İşgalci İsrail Maliye Bakanı: Batı Şeria'da Filistinlilere ait 3 bin ağacı söktük
01:39
Keşm Adası'nda çatışma, Tahran'da patlama sesleri
Başkent'te Sakura zamanı
Başkent'te Sakura zamanı
FOTO FOKUS
Nükleer savaş riski artıyor mu?
Nükleer savaş riski artıyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ