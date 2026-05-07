Çok Bulutlu 15.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2026 22:25

ABD: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uygulaması, "çok tehlikeli bir emsal" oluşturuyor

ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Mike Waltz, İran'ın Hürmüz Boğazı konusundaki uygulamalarının uluslararası hukuku ihlal ettiğini savunarak, bunun sadece bölgeyi değil tüm dünyayı etkilediğini ve "çok tehlikeli bir emsal oluşturduğunu" söyledi.

ABD: İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki uygulaması, "çok tehlikeli bir emsal" oluşturuyor

Waltz, Hürmüz Boğazı’nın açılması konusunda ABD’nin Bahreyn ve diğer Körfez ülkelerinin desteği ile birlikte BM Güvenlik Konseyi’ne sunmak için hazırladıkları taslak karar hakkında BM Genel Merkezinde açıklama yaptı.

Taslak kararı seyrüsefer özgürlüğü ilkesi çerçevesinde hazırladıklarını belirten Waltz, “Bu, dünya çapındaki istikrarın ve ticaretin temel taşlarından biridir ve bunu kötüye kullananlar veya ortadan kaldırmaya çalışanlar çok tehlikeli bir emsal oluşturuyor ve açıkçası küresel ticareti mahvetmenin yolunu açıyorlar.” dedi.

Waltz, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki mayın döşeme ve geçiş ücreti alma faaliyetlerinin “uluslararası hukukun ihlali" olduğunu savundu.

İran’ın BM kararlarına “meydan okuduğunu” öne süren Waltz, hazırladıkları karar taslağında İran’dan ticari gemilere yönelik saldırıları durdurmasını, mayın döşemeyi bırakmasını, Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerde geçiş ücreti almamasını ve insani yardım geçişlerine izin vermesini istediklerini belirtti.

Waltz, İran’ın Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti almasını “rüşvet ödemesi” şeklinde nitelendirdi.

Geçiş ücretinin sadece bölgeyi değil, tüm dünyayı etkilediğini vurgulayan Waltz, bunun “tüm dünyaya uygulanan toplu bir cezalandırma girişimi” olduğunu öne sürdü.

Waltz, taslak karar kapsamında İran’ın “ihlallerinin” Güvenlik Konseyi’nde ele alınacağını belirterek, ABD’nin “seyrüsefer özgürlüğü ve uluslararası hukukun yanında durmayı seçtiğini” savundu ve diğer konsey üyelerine de BM’nin temel ilkelerini koruma çağrısı yaptı.

Açıklamanın ardından İran ile devam eden müzakereler konusundaki bir soruya Waltz, bir anlaşmaya varılsa bile "İran tarafından döşenmiş mayınların dünya için hala sorun olmaya devam edeceğini" söyledi.

Waltz, "Bizim taslak kararda istediğimiz, bunların nerede olduğunu tespit etmeleri ve bunu yapmayı bırakmalarıdır. Dolayısıyla, bu müzakerelerden bağımsız şekilde, uluslararası toplum olarak sadece şu anki durumla başa çıkmakla kalmayıp, gelecekteki çatışma veya taraflar ne olursa olsun bir emsal teşkil edecek bir uygulama ortaya koymalıyız." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
ABD Hürmüz Boğazı İran Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin üçüncü turu haftaya yapılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:34
Cezayir ile dezenformasyonla mücadele alanında iş birliği
22:24
İsrail ile Lübnan arasındaki müzakerelerin üçüncü turu haftaya yapılacak
22:21
Bakan Gürlek: Gökhan Böcek ve Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık beyanları alındı
21:25
SAHA 2026'da milli teknolojilerin teslim törenleri gerçekleştirildi
21:22
EFES-2026 Tatbikatı'nın Mayın Avlama Harekatı gerçekleştirildi
21:20
Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Mersin'de yakalandı
Başkent'te Sakura zamanı
Başkent'te Sakura zamanı
FOTO FOKUS
Nükleer savaş riski artıyor mu?
Nükleer savaş riski artıyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ