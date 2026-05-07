Dünya
AA 07.05.2026 20:48

ABD istihbaratına göre İran, Trump'ın Hürmüz ablukasına aylarca dayanabilir

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) tarafından hazırlanan analize göre, İran'ın ciddi ekonomik zorluklarla karşılaşmadan en az üç ila dört ay ABD'nin deniz ablukasına direnebileceği savunuldu.

Washington Post'un haberinde, ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki ablukası karşısında İran'ın dayanma süresine ilişkin CIA analizinden bazı bilgilere yer verildi.

Haberde, ABD hükümetine sunulan analizle ilgili olarak, "Belgeye aşina dört kişinin belirttiğine göre, bu bulgu (ABD Başkanı) Donald Trump'ın savaşı sona erdirme konusundaki iyimserliği hakkında yeni soruları gündeme getiriyor." ifadesi kullanıldı.

CIA analizinde Tahran yönetiminin, ABD ve İsrail bombardımanına rağmen "önemli balistik füze yeteneklerini koruduğu" tespitine yer verildi.

Haberde ayrıca ABD'li bir yetkiliye dayandırılarak, İran'ın mobil fırlatma rampalarının yaklaşık yüzde 75'ini ve füze stoklarının yaklaşık yüzde 70'ini hala elinde bulundurduğu belirtildi.

Yetkiliye göre, İran yeraltı depolama tesislerinin "neredeyse tamamını" kurtardı ve hasar görmüş bazı füzeleri onarabildi.

Başkan Trump, dün Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, İran için "Füzelerinin çoğu imha edildi, muhtemelen yüzde 18, 19'u kaldı ancak eskisine kıyasla çok az." demişti.

Hürmüz Boğazı'ndaki abluka için "adeta çelik bir duvar gibi" sözlerine yer veren Trump, bir gün önce de İran ekonomisinin "çöküş" eğilimi gösterdiğini, para biriminin "değersiz" olduğunu ve askerlerinin maaşlarını "ödeyemediğini" öne sürmüştü.

