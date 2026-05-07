SAHA 2026'da milli teknolojilerin teslim törenleri gerçekleştirildi

SAHA 2026, Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul'un organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu SAHA 2026'da, birçok ürünün teslim töreni gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk yerli bulut sanallaştırma ürünü olan TSK Bulut Bilişim Sistemi Projesi'nin teslim töreni, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkan Yardımcısı Hüseyin Avşar, Milli Savunma Bakanlığı Muhabere ve Bilgi Sistem Dairesi Başkanı Tuğgeneral Mustafa Murat Kabukçu, TÜBİTAK BİLGEM Başkanı Ali Görçin, SSB Siber Güvenlik ve Bilgi Sistem Daire Başkanı Murat Çizgel ve HAVELSAN Genel Müdür Yardımcısı Kemal Kaptaner'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Bir diğer törende ise Türkiye'nin ilk yerli yedekleme yazılımı ürününün teslimi gerçekleştirildi. Hüseyin Avşar, Mustafa Murat Kabukçu, Murat Çizgel ve Menabyte Genel Müdürü Nakıp Demirci'nin de katılımıyla ürünün teslim belgesinin takdimi yapıldı.

Türkiye'nin ilk uç nokta güvenlik platformunun teslimi yapıldı

Türkiye'nin ilk uç nokta güvenlik platformu (AVEDR) ürününün teslim töreni de yapıldı. Hüseyin Avşar, Mustafa Murat Kabukçu, Murat Çizgel ve C-Prot Üst Yöneticisi Serkan Bilgehan Üstündağ'ın katıldığı tören, teslim belgesinin takdimiyle son buldu.

SAHA 2026'da atılan imzalar arasında SSB ve MilSOFT arasındaki yapay zeka destekli askeri meteoroloji sistemi (HAVAİ) projesi de yer aldı. Projenin imza töreni Hüseyin Avşar ve Murat Çizgel'in katılımıyla gerçekleştirildi.

Fuarda ayrıca SSB ve Bilişim Vadisi arasında TEKNOFEST Türkçe Doğal Dil İşleme Yarışması Protokolü imzalandı. İmza törenine Hüseyin Avşar, Murat Çizgel ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen katıldı.

İmzalanan anlaşmalardan bir diğeri ROKETSAN ile Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri arasında ŞİMŞEK-1 Uydu Fırlatma Sistemi ile fırlatılacak VATOZ Uydu Sistemi tedarikine ilişkin yapıldı. Törende şirketler adına ROKETSAN Genel Müdür Yardımcısı Cenk Önen ve Plan-S Uydu ve Uzay Teknolojileri Özdemir Gümüşay yer aldı.

SAHA 2026'da ayrıca SSB ve TRtest Siber Güvenlik Ürünleri Test ve Sertifikasyon Projesi'nin sertifika töreni yapıldı. Hüseyin Avşar, Murat Çizgel ve TRtest yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen törende, projede yer alanlara sertifikaları takdim edildi.