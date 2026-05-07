Dünya
AA 07.05.2026 19:34

Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İslam dünyasını yakınlaştırma çabasını övdü

Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanı Şeyh İkrime Sabri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İslam dünyasını yakınlaştırmak için sarf ettiği çabadan övgüyle bahsetti.

Sabri, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un Türkiye'ye ziyaretiyle ilgili yazılı açıklamada bulundu.

Türkiye'ye yapılan ziyaretlerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Sabri, İslam ülkeleri arasındaki artan yakınlaşma ve iş birliğinin olumlu bir gelişme olduğunu belirtti.

Bu çabaların, uluslararası ve bölgesel birliklere benzer bir İslam birliği kurulmasına katkı sağlaması temennisinde bulunan Sabri, İslam ümmetinin bugün birlik ve kaynaşmaya her zamankinden daha yakın olduğunu dile getirdi.

Sabri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve onları bağımsızlık ve refah aşamasına getirmek için attığı adımları övdü.

İslam ülkeleri liderlerinin karşılıklı olarak düzenlediği ziyaretlerden duyduğu hoşnutluğu dile getiren Sabri, bu ziyaretlerde Mescid-i Aksa'nın ana gündem maddesi olmasının önemine işaret etti.

Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun'un Türkiye'ye yaptığı ziyareti de öven Sabri, Türkiye ile Cezayir'in Filistin meselesini desteklemede iki temel direk olduğunu dile getirdi.

Tebbun, resmi ziyaret kapsamında dün Ankara'ya gelmiş, bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmüştü.

