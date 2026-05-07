Hamas: Uluslararası toplumun sessizliği İsrail’i katliamları sürdürmeye teşvik ediyor

Hamas’tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze kentinin batısında sivillerin toplandığı bir bölgeye düzenlediği saldırının çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığı ifade edildi.

Söz konusu saldırının "Filistin halkına karşı günlük öldürme ve soykırım sahnelerinin tekrarı olduğu" belirtilerek, bunun ateşkes yükümlülüklerinin tamamen hiçe sayılması anlamına geldiği kaydedilen açıklamada, İsrail’in politikaları "öldürme, terör ve katliamlara dayalı kibirli yaklaşım" olarak nitelendirildi.

Uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'in bu saldırılar karşısındaki "utanç verici sessizliğinin", Netanyahu hükümetini "sadist ve kanlı yaklaşımını sürdürmeye teşvik ettiği" belirtilen açıklamada, İsrail’in bu yolla Filistin halkının iradesini kırmayı ve boyun eğdirmeyi hedeflediği vurgulandı.

Açıklamada, arabulucular ve ilgili tüm taraflara çağrıda bulunularak, "Filistin halkına yönelik günlük İsrail saldırılarının durdurulması ve Netanyahu hükümetinin ateşkes anlaşması kapsamındaki taahhütlerine uymaya zorlanması" gerektiği ifade edildi.

Filistin İçişleri Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, İsrail ordusunun, ateşkese rağmen Gazze kentinin batısındaki Ensar bölgesinde emniyet güçlerine ait bir kontrol noktasına düzenlediği saldırıda emniyet güçlerinden 3 kişinin hayatını kaybettiği, 1 kişinin ağır şekilde yaralandığı kaydedilmişti.