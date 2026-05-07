“Gazze Mektupları Deneyim Sergisi” ziyaretçilerle buluşuyor

Gazze’de yaşanan insani dramı, doğrudan bölge halkının kaleminden çıkan mektuplar, çizimler ve video içerikleri aracılığıyla aktaran sergi; hologram, artırılmış gerçeklik (AR) ve dijital video teknolojilerle zenginleştirildi.

“Gazze Mektupları”, bu yönüyle ziyaretçilere yalnızca bir sergi değil, duygusal ve etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Türkiye’nin bu küresel insani meseledeki duyarlılığını ve duruşunu, teknoloji ve dijital sanatın olanaklarıyla uluslararası standartlarda bir anlatıya dönüştüren proje; farkındalık oluşturmayı, empatiyi güçlendirmeyi ve güçlü bir toplumsal hafıza inşa etmeyi amaçlıyor.

“Gazze Mektupları Deneyim Sergisi”, 2 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.