TRT Haber 07.05.2026 18:20

“Gazze Mektupları Deneyim Sergisi” ziyaretçilerle buluşuyor

İletişim Başkanlığı ve Okçular Vakfı destekleriyle hayata geçirilen “Gazze Mektupları” projesi, çağdaş teknolojiyi insani bir anlatıyla buluşturarak dikkat çeken yenilikçi bir deneyim sergisi olarak kapılarını açtı.

Gazze’de yaşanan insani dramı, doğrudan bölge halkının kaleminden çıkan mektuplar, çizimler ve video içerikleri aracılığıyla aktaran sergi; hologram, artırılmış gerçeklik (AR) ve dijital video teknolojilerle zenginleştirildi.

“Gazze Mektupları”, bu yönüyle ziyaretçilere yalnızca bir sergi değil, duygusal ve etkileyici bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Türkiye’nin bu küresel insani meseledeki duyarlılığını ve duruşunu, teknoloji ve dijital sanatın olanaklarıyla uluslararası standartlarda bir anlatıya dönüştüren proje; farkındalık oluşturmayı, empatiyi güçlendirmeyi ve güçlü bir toplumsal hafıza inşa etmeyi amaçlıyor.

“Gazze Mektupları Deneyim Sergisi”, 2 Mayıs – 2 Haziran 2026 tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak.

