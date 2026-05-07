Parçalı Bulutlu 16.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 07.05.2026 20:36

İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildiği bildirildi

İsrail'de, birkaç ay önce Doğu Avrupa'da kaldığı sırada enfekte olduğu düşünülen ve semptomların ortaya çıkmasından sonra tıbbi yardım isteyen bir kişide hantavirüs tespit edildiği belirtildi.

İsrail'de bir kişide hantavirüs tespit edildiği bildirildi
[Fotograf: Reuters]

İsrail'in Maariv gazetesinin haberinde, Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye giden yolcu gemisinde 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından ilk kez bir kişide hantavirüs tespit edildiği kaydedildi.

Birkaç ay önce Doğu Avrupa'da kalan bir kişinin semptomların görülmesinin ardından tıbbi yardım talebinde bulunduğu belirtilen haberde, yapılan antikor testi ve PCR testinde hantavirüs tespit edildiği aktarıldı.

Haberde, hastanın durumunun stabil olduğu, yoğun bakım veya karantinaya ihtiyaç duyulmadığı, buna karşın gözetim altında tutulduğu ifade edildi.

Hastanın kimliğine ilişkin bilgi paylaşılmadı.

Arjantin'den Afrika'nın batısındaki Cabo Verde'ye (Yeşil Burun Adaları) giden MV Hondius isimli geminin yolcularında hantavirüs tespit edilmiş, virüsle enfekte olan 3 kişi hayatını kaybetmişti.

Hantavirüs

Hantavirüs, çoğunlukla kemirgenlerden bulaşan bir hastalık olarak biliniyor.

Kemirgenlerin kurumuş dışkı, idrar ve salyalarının karıştığı havanın solunması, bazen de kemirgen tarafından ısırılma ya da tırmalanmayla bulaşan virüs, ateş, yorgunluk ve kas ağrısı gibi semptomlar gösteriyor.

Solunum yetmezliğine de sebep olabilen virüs, bazı durumlarda iç kanama ve böbrek yetmezliği şeklinde seyrediyor.

ETİKETLER
İsrail Filistin - İsrail Çatışması
Sıradaki Haber
Mescid-i Aksa İmamı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, İslam dünyasını yakınlaştırma çabasını övdü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:51
BAE, İran saldırılarının yol açtığı zararların belgelenmesi için komite kurdu
20:50
ABD istihbaratına göre İran, Trump'ın Hürmüz ablukasına aylarca dayanabilir
20:46
Bakan Bolat: Tercihli Ticaret Anlaşması'nın en kısa sürede imzalanması yönünde mutabakata vardık
20:42
Fahiş site aidatlarının önüne geçecek düzenlemeler yasalaştı
20:53
Türkiye ile Cezayir arasında anlaşmalar imzalandı
20:36
İletişim Başkanı Duran: Karşılıklı iş birliğini güçlendirmeyi ve ortak çalışmalar yürütmeyi hedefliyoruz
Başkent'te Sakura zamanı
Başkent'te Sakura zamanı
FOTO FOKUS
Nükleer savaş riski artıyor mu?
Nükleer savaş riski artıyor mu?
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ