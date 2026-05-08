İklim değişikliği nedeniyle 2100'e kadar on binlerce bitki türü yok olabilir

Bilim insanları, etkileri genellikle hayvanlar üzerinden değerlendirilen iklim değişikliğinin bitkiler için doğurabileceği sonuçları araştırdı.

ABD'de yapılan çalışmada araştırmacılar, bilgisayarda üretilen modellemeler aracılığıyla dünyadaki bitki türlerinin yüzde 18'ini 2100'e kadar bekleyen senaryoları inceledi.

Araştırmacılar, sıcaklık artışı ve yağmur ile kar yağışlarındaki dengesizlikler nedeniyle dünyadaki bitki türlerinin yüzde 7 ila yüzde 16'sının, yaşam alanlarının en az yüzde 90'ını kaybedebileceğini tespit etti.

Durumun özellikle Arktik ve Akdeniz bölgeleri ile Avustralya'da kötüye gittiğini gözlemleyen araştırmacılar, bahsi geçen türlerin tamamen yok olabileceğini ortaya koydu.

Çalışmanın yazarlarından Xiaoli Dong, bunun orta ölçekli karbon salım durumunda 35 bin ila 50 bin civarı bitki türüne tekabül ettiğini, kirliliğin artması durumunda bu sayının büyüyebileceğini ifade etti.

Çiçek açan bitki türleri risk altında

İngiltere'de yapılan bir başka çalışmada da araştırmacılar, 335 binden fazla türü kapsayan "çiçek açan bitkilerin" yok olma risklerini ölçtü.

Araştırmacılar, çiçek açan 10 bine yakın türün yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu saptadı.

Her iki araştırmanın bulguları da "Science" dergisinde yayımlandı.