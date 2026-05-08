AA 08.05.2026 06:09

İşgalci İsrail'in bakanı Smotrich, sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini savundu

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, bölgede devam eden savaşın Gazze, Suriye, Lübnan ve Batı Şeria'yı kapsayacak şekilde İsrail'in sınırlarının değişmesiyle sonuçlanması gerektiğini ileri sürdü.

İsrail merkezli FM 103 radyosuna konuşan aşırı sağcı Bakan Smotrich, Tel Aviv yönetiminin bölge ülkelerine yönelik saldırıları ve işgal planları hakkında açıklamalarda bulundu.

Smotrich, Başbakan Binyamin Netanyahu ile "keskin görüş ayrılıkları" yaşadığını söyleyerek, "Savaş üzerinde çok etkim var." dedi.

İsrail'in saldırdığı topraklarda sınırların yeniden çizilmesi gerektiğini ileri süren Smotrich, "Bu savaş Gazze'de, Lübnan'da, Suriye'de ve tabii ki Batı Şeria'da İsrail devletinin sınırlarının değişmesiyle sona ermelidir." diye konuştu.

Smotrich, başbakan olması durumuna ilişkin "Eğer bana kalsaydı, bu toprakları çoktan ilhak etmiştik." ifadesini kullandı.

Önceliğinin toprak kontrolü olduğunu vurgulayan Smotrich, "Onları ne kadar öldürdüğümüzü, bombaladığımızı ve vurduğumuzu umursamıyorlar, umursadıkları şey ne kadar topraklarını aldığımız." şeklinde konuştu.

Aşırı sağcı İsrailli Bakan Smotrich'in ifadeleri, Filistin'in yanı sıra Suriye ve Lübnan toprakları üzerinde İsrail'in yayılmacı politikasını ortaya koyan bir açıklama olarak tepki topladı.

