Savunma
AA 08.05.2026 10:41

SAHA 2026'da 3 günde 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzalandı

SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı'nın ilk 3 gününde Türk şirketleri yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı.

SAHA 2026, Türkiye ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul organizasyonuyla İstanbul Fuar Merkezi'nde devam ediyor.

Fuar kapsamında Türk şirketleri, ihracata yönelik anlaşmalar yapıyor.

SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "SAHA 2026'da ülke olarak tarihi bir rekora imza attık. Fuarın ilk 3 gününde firmalarımız yaklaşık 8 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi imzaladı. Bu gurur tablosunu inşa eden tüm SAHA İstanbul üyelerimizi canıgönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

SAHA 2026, yarın gerçekleştirilecek etkinliklerin ardından sona erecek.

SAHA 2026 İhracat Savunma Sanayii
