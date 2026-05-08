SAHA 2026’da dördüncü gün heyecanı: Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma devlerini ziyaret edecek

Türkiye’nin milli teknoloji hamlesinin vitrini olan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, dördüncü gününde tarihi anlara sahne oluyor. İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenen ve 203 yeni ürünün ilk kez görücüye çıktığı fuarda, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla savunma sanayiinin gelecek vizyonu dünyaya ilan edilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan milli sistemleri inceleyecek

Fuarın dördüncü gün etkinlikleri kapsamında İFM'ye gelmesi beklenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen stratejik sistemleri yerinde inceleyecek.

Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, TUSAŞ ve STM gibi sektörün öncü firmalarının stantlarını ziyaret edecek olan Erdoğan'ın, Türk savunma sanayiinin ulaştığı noktaya ve ihracat hedeflerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunması öngörülüyor.

İhracat hedefi 8 milyar dolar

Toplam 400 bin metrekarelik alanda gerçekleştirilen ve 120'den fazla ülkeden 1700'ün üzerinde firmanın katıldığı fuar, ekonomik büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. SAHA 2024'te elde edilen 6,2 milyar dolarlık ihracat sözleşmesi başarısının, bu yıl Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın himayelerinde gerçekleşecek yeni imza törenleriyle en az 8 milyar dolara taşınması hedefleniyor. Fuar süresince toplam 164 imza töreninin yapılması planlanıyor.

Oyun değiştiren teknolojiler vitrinde

SAHA 2026’nın dördüncü gününde de ziyaretçilerin odağında Baykar tarafından geliştirilen 1000 kilometre menzilli, yapay zeka destekli MIZRAK akıllı dolanan mühimmatı yer alıyor. İlk kez sergilenen K2 Kamikaze İHA ve Sivrisinek dolanan mühimmatın yanı sıra; ASELSAN’ın 11 yeni teknolojik ürünü, ROKETSAN ve FNSS iş birliğiyle geliştirilen ALKA-KAPLAN Hibrit Lazer Silah Sistemi, fuarın en çok ilgi gören projeleri arasında bulunuyor.

140’ın üzerinde resmi heyet ve 30 binin üzerinde sektör profesyonelinin katılımıyla savunma ekosisteminin kalbinin attığı SAHA 2026, küresel ölçekte oyun değiştirici teknolojilerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Halk günü coşkusu yarın

Sektör profesyonellerine kapısını aralayan fuar yarın halk günü kapsamında vatandaşların ziyaretine açık olacak. 7’den 70’e binlerce vatandaş, Türkiye’nin gurur projelerini yakından görme fırsatı bulacak.