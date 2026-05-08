Gündem
TRT Haber 08.05.2026 11:28

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 48 suçlu Türkiye’ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, kırmızı bültenle aranan 27, ulusal seviyede aranan 21 suçlunun ülkeye geri getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü İnterpol-Europol Daire Başkanlığı ve Adalet Bakanlığı görevlileri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan kişilere yönelik ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle ortak çalışma yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kırmızı bültenle aradığımız 27, ulusal seviyede aradığımız 21 suçlu olmak üzere toplam 48 suçlu, Gürcistan (31), Almanya (7), Yunanistan (2), Amerika Birleşik Devletleri, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün'den ülkemize geri getirildi. Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan C.S, R.G, F.Ö, G.Ç, E.D, Y.E., U.Y, A.Ç, V.J, M.K, A.S.Ö, A.Ç, C.G, Ö.A, A.E.H, A.A, T.Ş, F.Y, T.G, O.T, İ.T, M.P, M.B.T, M.Ö, G.B.K, A.K. ve K.K. ile ulusal seviyede aranan B.Y, A.Z.Ç, H.Ş, M.E, H.İ.Ç, N.Ç, M.Z, Ö.Ç, M.S, A.D.C, M.Ş, C.Ö, C.B, M.E.İ, B.K, İ.Y, A.Ş, İ.K, Ş.Ö, F.S. ve R.P. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı."

Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan organize suç örgütü üyelerinin ve zehir tacirlerinin yakalanarak ülkeye geri getirilmesine devam edileceği vurgulanan açıklamada, "Kahraman polislerimizi, başkanlıklarımızı, daire başkanlıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz. Adalet Bakanlığı görevlilerine teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

