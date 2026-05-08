Firarilere dev operasyon: 48 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçluların yakalanması amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde büyük bir başarıya imza atıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla 48 firari yakalandı.

Suçluların iade edildiği ülkeler arasında Gürcistan 31, Almanya 7, Yunanistan 2, ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün yer aldı.

Kırmızı Bültenle arananlar Türkiye'ye getirildi

Operasyon kapsamında, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan toplam 27 kişi ile

Ulusal seviyede aranan 21 suçlunun Türkiye'ye iadeleri tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerine yönelik mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, "Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürmeye devam ediyoruz. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonlarda emeği geçen emniyet teşkilatı mensuplarını ve Adalet Bakanlığı görevlilerini tebrik ederek, suçluların adalete teslim edilmesi sürecindeki kararlılık mesajını yineledi.