Az Bulutlu 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 08.05.2026 11:02

Firarilere dev operasyon: 48 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı, aralarında organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerinin de bulunduğu, 27'si kırmızı bültenle aranan toplam 48 firarinin 11 farklı ülkeden Türkiye'ye iadesinin sağlandığını duyurdu.

Firarilere dev operasyon: 48 suçlu Türkiye'ye getirildi

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan suçluların yakalanması amacıyla yürütülen kapsamlı çalışmalar neticesinde büyük bir başarıya imza atıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) İnterpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde; Adalet Bakanlığı, KOM, İstihbarat, Narkotik, Siber, Asayiş ve TEM Daire Başkanlıklarının ortak çalışmasıyla 48 firari yakalandı.

Suçluların iade edildiği ülkeler arasında Gürcistan 31, Almanya 7, Yunanistan 2, ABD, Hollanda, Karadağ, Polonya, Irak, Rusya, Sırbistan ve Ürdün yer aldı.

Kırmızı Bültenle arananlar Türkiye'ye getirildi

Operasyon kapsamında, uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan toplam 27 kişi ile
Ulusal seviyede aranan 21 suçlunun Türkiye'ye iadeleri tamamlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, özellikle organize suç örgütü üyeleri ve zehir tacirlerine yönelik mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı. Açıklamada, "Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürmeye devam ediyoruz. İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak işbirliğiyle yakalanan şahısların ülkemize iadeleri sağlandı." ifadelerine yer verildi.

İçişleri Bakanlığı, başarılı operasyonlarda emeği geçen emniyet teşkilatı mensuplarını ve Adalet Bakanlığı görevlilerini tebrik ederek, suçluların adalete teslim edilmesi sürecindeki kararlılık mesajını yineledi.

ETİKETLER
İçişleri Bakanlığı
Sıradaki Haber
Emine Erdoğan'dan Sıfır Atık Festivali'ne katılım çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:32
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
11:41
İngiltere: Bir İngiliz vatandaşında daha hantavirüs şüphesi tespit edildi
11:34
MSB'den Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi Üçüncü Toplantısı paylaşımı
11:34
Kırmızı bültenle ve ulusal seviyede aranan 48 suçlu Türkiye’ye getirildi
11:36
Çağın yeni tehlikesi "dijital obezite"
11:26
Sahil Güvenlik ekipleri 4 ayda 1192 kaçak avcılık olayına müdahale etti
Türkiye'den 35 ülkeye Anneler Günü için 80 milyon dal çiçek
Türkiye'den 35 ülkeye Anneler Günü için 80 milyon dal çiçek
FOTO FOKUS
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağımıza saygısızlık: 6 gözaltı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ