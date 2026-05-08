DHA 08.05.2026 10:45

Gaziantep’te göletler yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 11 bin 160 dekar tarım arazisini sulayan Güneş ve Bayraktepe göletleri, yağışlarla yüzde 100 doluluk seviyesine ulaştı.

İslahiye’nin Yesemek Mahallesi’ndeki 3 milyon 840 bin metreküp su biriktirme hacmine sahip 5 bin 40 dekar tarım arazisini sulama kapasiteli Güneş Göleti ile Bayraktepe Mahallesi’ndeki 2 milyon 81 metreküp su tutma hacmi ile 6 bin 120 dekar tarım arazisi sulama kapasitesine sahip gölet, yağışlarla birlikte yüzde 100 doluluk oranına ulaştı.

Kuraklık ve aşırı sıcakların etkilediği göletlerde su seviyesi yüzde 1’lere düşmesiyle çiftçiler geçen yıl ürünlerinde rekolte düşüşü yaşarken, yağan karların erimeye başlaması ve yağışlarla birlikte ile Güneş ve Bayraktepe göletlerinde 8 yıl sonra ilk kez su seviyeleri tam doluluğa ulaştı.

"Çiftçimizin yüzü güldü"

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Osman Erdoğan, göletlerin tam anlamıyla dolması ile birlikte çiftçilerin yüzlerinin güldüğünü ifade ederek, "Güneş ve Bayraktepe göletlerimiz kuraklık nedeniyle geçtiğimiz yıl yüzde 1’lere düşmüştü. Yağan karların erimesi ile yağmurla birlikte göletlerimiz yüzde 100 doluluk oranına ulaştı. Göletlerimizin doluluk oranına ulaşmasıyla kontrollü bir şekilde dolu savaklarda su akmaktadır. Çiftçilerimiz kuraklık endişesi yaşamadan 11 bin 160 dönüm arazisini sulamanın mutluluğunu yaşayacaktır. Çiftçimizin yüzü güldü" diye konuştu.

