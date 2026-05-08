Eğitim
TRT Haber 08.05.2026 10:32

MEB Akademi Giriş Sınavı başvuruları başladı

ÖSYM tarafından 12 Temmuz'da gerçekleştirilecek olan 2026-MEB-AGS ve ÖABT oturumları için aday başvuruları 20 Mayıs'a kadar devam edecek.

Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarında görev alacak adayların girmesi gereken Akademi Giriş Sınavı (AGS) için başvuru süreci başladı.

ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2026 Milli Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (2026-MEB-AGS) ile 2026 Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) oturumları, 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

Başvurular 20 Mayıs'a kadar sürecek

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını 8-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında gerçekleştirebilecek. Adaylar, bugün saat 10.00'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya kurumun resmi internet adresi olan "https://ais.osym.gov.tr" üzerinden işlemlerini yapabilecek. Ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de başvuru imkanı sunulacak.

Sınav Kılavuzu yayımlandı

ÖSYM, sınava ilişkin tüm detayların yer aldığı 2026-MEB-AGS Kılavuzu'nu internet sitesinde adayların erişimine açtı. Açıklamada, sınava başvuracak adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri ve başvuru şartlarını kontrol etmeleri gerektiği vurgulandı.

Öğretmen adayları için kritik eşik olan AGS ve ÖABT oturumları, tek bir takvim çerçevesinde temmuz ayında tamamlanacak.

ETİKETLER
Milli Eğitim Bakanlığı
