Merkez Bankası Finansal Hesaplar Raporu yayımlandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB), 2025'in dördüncü çeyreğine ilişkin "Finansal Hesaplar Raporu" yayımlandı.

Buna göre, yurt içi yerleşik sektörlerin toplam finansal varlıkları 220 trilyon lira, yükümlülükleri ise 232 trilyon lira düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye ekonomisinin net finansal pozisyon açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı bir önceki döneme göre 1,7 puan azalarak yüzde 19,1'e gerildi.

Sektörlerde gerçekleşen net finansal işlemler incelendiğinde, bir önceki çeyrekte GSYH'nin yüzde 1'i ile net borç veren konumunda olan toplam ekonomi, bu çeyrekte GSYH'nin yüzde 3,4'ü net borç alan konumunda bulundu.

Yurt içi ekonominin sektörel finansal bilançoları incelendiğinde, toplam ekonominin finansal borçlu pozisyonunda olduğu, hanehalkı ve dünyanın geri kalanının yurt içi diğer sektörlerden alacaklı, finansal olmayan kuruluşlar ve genel yönetimin ise diğer sektörlere borçlu pozisyonda olduğu gözlendi.

Hanehalkı finansal varlıkları arasında para ve mevduat kalemi yaklaşık yüzde 54’lük pay ile öne çıkarken yükümlülüklerin tamamına yakını kredilerden oluştu.

Rapora göre, finansal olmayan kuruluşların finansal varlıkları ve yükümlülükleri içinde sırasıyla yüzde 51 ve yüzde 48’lik pay ile hisse senedi ve öz kaynaklar kalemleri belirleyici oldu.

Tüm sektörlerin borçluluk oranları diğer ülkeler ile karşılaştırıldığında Türkiye’de yerleşik sektörlerin toplam borcunun düşük seviyede gerçekleştiği görüldü.

Kredi ve borçlanma senetleri niteliğindeki toplam borcun GSYH’ye oranı, 2025 yılının dördüncü çeyreğinde yüzde 93 gerçekleşerek önceki çeyreğe göre sınırlı azaldı.