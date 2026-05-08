"Çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği" iddiasına yalanlama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan "Çeşitli gruplara Türkiye'de silah ve İHA eğitimleri verildiği" iddiasının gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu içeriklerin, Türkiye'nin bölgede her zaman öncelediği barış, istikrar ve huzur ortamına yönelik kararlı duruşunu hedef alan bir kara propaganda faaliyeti olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kaynağı açıkça belli olan bu tarz paylaşımlar, bölgedeki gerilimi tırmandırmayı, Türkiye'nin Filistin'in haklı davasına olan desteğini sekteye uğratmayı ve uluslararası kamuoyunu manipüle etmeyi hedefleyen beyhude birer çabadan ibarettir. Kamuoyunu yanıltmaya yönelik gerçek dışı iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."