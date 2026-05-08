CENTCOM: ABD, 70'ten fazla tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışını engelliyor

CENTCOM tarafından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformu hesabından İran'daki son duruma ilişkin açıklama yapıldı.

ABD'nin 73 tanker gemisinin İran limanlarına giriş ve çıkışını engellediği bildirilen açıklamada, söz konusu ticari gemilerin, tahmini değeri 13 milyar doların üzerinde olan 166 milyon varilden fazla İran petrolünü taşıma kapasitesine sahip olduğu ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, 50'den fazla geminin rotasının değiştirildiği aktarıldı.

Son durum

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 28 Şubat'ta başlayan ABD/İsrail saldırılarının ardından 2 Mart'ta Hürmüz Boğazı'nın geçişlere kapatıldığını duyurmuştu.

İran ile Pakistan'da düzenlenen müzakere sürecinin başarısızlığa uğramasının ardından ABD, 13 Nisan'da Hürmüz Boğazı'nda İran deniz trafiğini hedef alan ablukaya başlamıştı.

CENTCOM 2 Mayıs'taki açıklamasında, son 20 günde ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasında 48 geminin rotasının değiştirildiği belirtilmişti.

Deniz ablukası kapsamında ABD ordusu geçen ay Asya sularında İran bayraklı en az üç tankere müdahalede bulunmuştu.