AB: Ciddi barış müzakereleri için Rusya'nın istekli olduğunu görmemiz gerek

AB Komisyonu sözcülerinden Arianna Podesta, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Müzakerelerin farklı formatlar, yerler ve seviyelerde gerçekleştiğini kaydeden Podesta, tek bir kişinin 27 üye adına müzakereleri yürütmesinin faydaları olabileceğine işaret etti.

Podesta, "Ancak, ciddi barış müzakereleri için Rusya'nın istekli olduğunu görmemiz gerek." dedi.

AB Dış İlişkiler Sözcüsü Anouar Al Anouni ise Rusya'nın Ukrayna’ya karşı başlattığı savaşın, artık "işlerin her zamanki gibi yürütülmesini" imkansız hale getirdiğini söyledi.

Al Anouni, "Rusya’yı müzakere ediyor gibi yaptığı bir pozisyondan, gerçekten müzakere etmek zorunda kalacağı bir noktaya taşımamız gerekiyor." diye konuştu.

Sözcü, AB'nin ABD öncülüğündeki barış çabalarını tam anlamıyla desteklemeye devam ettiğini bildirdi.