Çok Bulutlu 22.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Bilim Teknoloji
AA 10.05.2026 16:15

Bakan Kacır: Girişimlerimizin küresel sahnede daha güçlü yer almasını destekliyoruz

Bakan Kacır, Türk girişimcileri, uluslararası yatırımcılarla buluşmaları ve yeni işbirlikleri kurmaları için 31 Mayıs'a kadar küresel girişimcilik etkinliklerine başvuruda bulunmaya davet etti.

Bakan Kacır: Girişimlerimizin küresel sahnede daha güçlü yer almasını destekliyoruz

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "2026 Yılı Küresel Girişimcilik Etkinliklerine Katılım Çağrısı"na ilişkin bilgi verdi.

Yerli girişimcilerin, dünyanın en prestijli teknoloji duraklarında yer almasını isteyen Kacır, şunları söyledi:

"Girişimcilerimizin küresel etkinliklere katılımını sağlıyoruz. Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla, girişimlerimizin küresel sahnede daha güçlü yer almasını destekliyoruz. Girişiminizi dünyaya tanıtmak, uluslararası yatırımcılarla buluşmak ve yeni işbirliklerine kapı aralamak için Köln, Lizbon, Helsinki, Las Vegas ve Doha'daki teknoloji ve girişimcilik etkinliklerinde yerinizi almak üzere girişimcilerimizi başvuruya davet ediyoruz."

Kacır, girişimcilere global ölçekte görünürlük, uluslararası yatırımcılarla doğrudan temas, yeni işbirlikleri, ticari bağlantılar, yeni pazarlara erişim fırsatı ve teknolojideki güncel gelişmeleri yerinde takip etme imkanı sunduklarını belirterek, başvuruların 31 Mayıs Pazar saat 23.59'a kadar yapılabileceğini bildirdi.

Her yıl 100'den fazla Türk girişimi küresel pazarlara açılıyor

Açıklamada yer verilen bilgiye göre, söz konusu çağrı kapsamında her yıl 100'den fazla Türk girişimi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Ankara Kalkınma Ajansı (ANKARAKA), Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA), Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA), İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ve Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) işbirliğiyle küresel pazarlara açılıyor.

Çağrı kapsamında, Türk teknoloji girişimlerinin, 26-30 Ağustos'ta Almanya'nın Köln kentinde düzenlenecek Gamescom, 9-12 Kasım'da Portekiz'in Lizbon şehrinde yapılacak Web Summit Lisbon, 18-19 Kasım'da Finlandiya'nın Helsinki bölgesinde gerçekleştirilecek Slush, 6-9 Ocak 2027'de ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenecek Consumer Electronics Show (CES), 31 Ocak-3 Şubat 2027'de ise Katar'ın Doha şehrinde yürütülecek Web Summit Qatar etkinliklerine katılımının desteklenmesi öngörülüyor.

Başvuruda bulunacaklar ayrıntılı bilgileri "kge.yatirimadestek.gov.tr" internet adresinden edinebiliyor.

ETİKETLER
Mehmet Fatih Kacır Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Sıradaki Haber
Çağın yeni tehlikesi "dijital obezite"
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
Şam’da otobüste meydana gelen patlamada 5 kişi yaralandı
17:49
Suriye'de, Esad'ın kuzeni hakkındaki suçlamalar "savaş suçu" kapsamında değerlendirildi
17:03
Emine Erdoğan, Belçika Kraliçesi Mathilde'yle bir araya geldi
17:13
Rusya: Ukrayna ordusu, 8 Mayıs'tan bu yana 16 bin 71 kez ateşkesi ihlal etti
16:58
Katar, savaşın başından bu yana Hürmüz Boğazından ilk LNG sevkiyatını yaptı
17:16
Sıcaklıklar bazı bölgelerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak
EFES-2026'da F-16'lar havalandı
EFES-2026'da F-16'lar havalandı
FOTO FOKUS
Doktor annelerin zorlu mesaisi
Doktor annelerin zorlu mesaisi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ