Sağlık
AA 10.05.2026 15:34

Sağlık Bakanlığı: Düzenli egzersiz kas-iskelet sistemi sorunlarının önlenmesinde önemlidir

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'deki 347 Sağlıklı Hayat Merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonunun yer aldığını ve bu salonlarda egzersiz programlarının ücretsiz yürütüldüğünü açıkladı.

[Fotograf: AA]

Bakanlıktan 10 Mayıs Sağlık İçin Hareket Et Günü kapsamında yapılan açıklamada, hareket etmenin bireylerde fiziksel ve ruhsal sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunarak olası hastalıkların riskini azalttığı belirtildi.

Bakanlıkça yürütülen koruyucu ve önleyici sağlık hizmetleri kapsamında Sağlıklı Hayat Merkezlerinde fizyoterapistlerce vatandaşlara ücretsiz fiziksel aktivite danışmanlığı hizmeti sunulduğu aktarılan açıklamada, "Alanında uzman fizyoterapistler, her yaş grubunda egzersiz ve fiziksel aktivite alışkanlığının önemini dikkate alarak kişinin ihtiyacına yönelik hareket danışmanlığı sunmakta, böylelikle sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazandırılmasını amaçlamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Sağlıklı Hayat Merkezlerinde çeşitli spor aletleri eşliğinde yapılan egzersizlerin yanı sıra ücretsiz pilates dersleri de verildiği vurgulandı.

Fizyoterapistlerin danışmanlığında uygulanan pilates programlarıyla danışanların duruş, denge ve esnekliklerinin geliştirilmesine katkı sağlandığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Düzenli egzersiz, kardiyovasküler hastalıklar, obezite, diyabet ve kas-iskelet sistemi sorunlarının önlenmesinde oldukça önemlidir. Bu kapsamda ülkemizdeki 347 Sağlıklı Hayat Merkezinin 246'sında fiziksel aktivite salonu yer almakta olup, bu salonlarda egzersiz programları tamamen ücretsiz yürütülmektedir. Sağlıklı Hayat Merkezlerinde görev yapan fizyoterapistler tarafından, egzersiz öncesi risk faktörleri değerlendirilerek bireysel ya da grup egzersizi planlaması yapılmaktadır. Gruplar 8-15 kişi halinde oluşturulmakta, haftalık yürütülen programlarla bireylerin fiziksel aktivite düzeyini artırmak amaçlanmaktadır."

Sağlık Bakanlığı Egzersiz
