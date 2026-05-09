Çok Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Sağlık
AA 09.05.2026 12:23

Uzmanlardan "hantavirüs" uyarısı: Belirtileri griple karıştırılabiliyor

Uzmanlar, hantavirüs enfeksiyonunun yüksek ateş ve halsizlik gibi belirtilerle gribe benzerlik gösterebildiğine dikkati çekerek, özellikle kemirgen teması öyküsü bulunanların bu şikayetleri hafife almaması ve organ yetmezliği riskine karşı vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurması gerektiği uyarısında bulundu.

Uzmanlardan "hantavirüs" uyarısı: Belirtileri griple karıştırılabiliyor

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi uzmanları, hantavirüs enfeksiyonu belirtilerinin grip ile benzerlik gösterebildiğine değinerek, kemirgen teması öyküsü bulunan kişilerin şikayetleri hafife almaması uyarısında bulundu.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, yüksek ateş, halsizlik, kas ağrısı, baş ağrısı ve kuru öksürük gibi belirtilerle başlayabilen hantavirüs enfeksiyonu, bazı hastalarda ağır solunum yetmezliği ve böbrek tutulumu gibi ciddi tablolara yol açabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Sinem İliaz, hantavirüsün erken dönemde çoğu zaman üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla karıştırılabildiğini aktardı.

İliaz, "Hastalık ilk günlerde grip benzeri belirtilerle ortaya çıkabiliyor. Ateş, halsizlik, yaygın kas ağrıları ve öksürük gibi şikayetler görülebiliyor. Ancak bazı hastalarda tablo ilerleyerek ciddi nefes darlığına ve akciğer tutulumuna dönüşebiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kemirgenlerin idrarı, dışkısı ve salyasıyla temas sonucu bulaşan hantavirüsün kapalı ve uzun süre kullanılmayan alanlarda risk oluşturduğuna işaret eden İliaz, depo, bodrum, bağ evi ve ahır gibi alanların temizliği sırasında dikkatli olunması gerektiğini kaydetti.

"Korunmada en etkili yöntem kemirgenlerle temasın önlenmesi"

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Müberra Hraloğlu da hantavirüsün temel bulaş kaynağının kemirgenler olduğunu, temizlik sırasında yanlış uygulamaların virüsün havaya yayılmasına neden olabileceğini belirtti.

Hraloğlu, "Kemirgen dışkısı veya idrarının bulunduğu alanların doğrudan süpürülmesi ya da elektrikli süpürgeyle temizlenmesi, virüs içeren partiküllerin havaya karışmasına yol açabilir. Bu nedenle riskli alanlar önce havalandırılmalı, ardından koruyucu ekipman kullanılarak uygun dezenfektanlarla temizlenmeli." ifadelerini kullandı.

Hastalığın erken dönemde farklı enfeksiyonlarla karıştırılabildiğine işaret eden Hraloğlu, kemirgen teması öyküsü bulunan kişilerde yüksek ateş, nefes darlığı, halsizlik ve idrar miktarında azalma gibi belirtiler görülmesi halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini kaydetti.

Hraloğlu, korunmada en etkili yöntemin kemirgenlerle temasın önlenmesi olduğunu belirterek, yaşam alanlarında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

ETİKETLER
Grip Salgını
Sıradaki Haber
Çölyak hastalarına 'sahte tedavi' tuzağı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:02
Yeni insansız kara aracı "BARKAN 3" vitrine çıktı
13:00
Anti-dron sistemi BARAN, SAHA 2026'da
13:00
Pasifik Teknoloji yeni anlaşmalara imza attı
12:59
Dünya genelindeki üniversitelere siber saldırı: 275 milyon kişi etkilenmiş olabilir
12:55
Uzmanlardan çöl tozu uyarısı: 10 gün boyunca etkili olacak
12:51
KGK'dan finansal raporlama kriterlerinde değişiklik
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
TCG Anadolu, SAHA 2026'da vatandaşların ziyaretine açıldı
FOTO FOKUS
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
Mavi Vatan’da tarihi gün: Milli mini denizaltı ilk kez suya indi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ