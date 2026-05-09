Ekonomi
AA 09.05.2026 12:49

KGK'dan finansal raporlama kriterlerinde değişiklik

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK), büyük işletmelerin finansal raporlama kriterlerinde değişikliğe gidilmesini kararlaştırdı.

KGK'nın konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararla, Büyük ve Orta Boy İşletmeler İçin Finansal Raporlama Standardı'nda (BOBİ FRS) esas alınan "önce küçükleri düşün" yaklaşımının korunması ve orta büyüklükteki işletmelerin asgari maliyetlerle finansal tablolarını hazırlaması için standartta yer alan büyük işletme hadleri yeniden belirlendi.

BOBİ FRS uygulamasında bir işletmenin "büyük işletme" olarak değerlendirilmesi için gerekli üç ölçütten en az ikisinin art arda iki raporlama döneminde aşılması gerekiyor. Buna göre söz konusu hadler, aktif toplamda 800 milyon liradan 1 milyar lira ve üzerine, yıllık net satış hasılatında da 1 milyar 600 milyon liradan 2 milyar lira ve üzerine çıkarıldı.

Söz konusu karar, 1 Ocak veya sonrasında başlayan hesap dönemlerinde geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

